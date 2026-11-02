Koszmar po Halloween. W cukierkach dzieci znaleziono igły. Apel do rodziców w całej Polsce

Wpis pani Aleksandry, mieszkanki Konstancina, wstrząsnął mediami społecznościowymi. Kobieta opublikowała zdjęcia po tym, jak w słodyczach zebranych przez jej dzieci podczas halloweenowej zabawy odkryła coś, co mrozi krew w żyłach...

To nie jest żaden wymysł, żart ani przesadzona reakcja przewrażliwionego rodzica. To realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci! − napisała zszokowana matka.

Co dokładnie znaleziono w cukierkach?

Zabawa w „cukierek albo psikus” dla dzieci pani Aleksandry zakończyła się szokującym odkryciem. Następnego dnia, podczas przeglądania zebranych łupów, rodzice zauważyli, że w strukturze niektórych czekoladowych cukierków znajdują się… cienkie kawałki metalu! Wyglądały jak fragmenty igieł lub cienkiego drutu. Były wbite tak, aby z zewnątrz pozostały niewidoczne. Dopiero dokładna inspekcja lub ugryzienie cukierka mogło ujawnić ich obecność.

Autorka wpisu nie kryje przerażenia, wyobrażając sobie potencjalne skutki. I trudno jej się dziwić. Połknięcie takiego przedmiotu mogłoby doprowadzić do tragedii. Metalowy element mógłby wbić się w język, dziąsło czy podniebienie, powodując silny ból i krwawienie.

Co trzeba mieć w głowie, żeby robić coś takiego dzieciom?! − pyta kobieta.

Co robić dalej?

Wpis pani Aleksandry został udostępniony wiele razy. Matka apeluje do innych rodziców o sprawdzanie słodyczy i nagłaśnianie podobnych przypadków.

Nie pozwalajcie im jeść słodyczy niewiadomego pochodzenia bez wcześniejszego obejrzenia. Proszę również osoby, które rozdawały wczoraj słodycze, o sprawdzenie pozostałych cukierków. Jeżeli ktoś jeszcze spotkał się z podobną sytuacją, proszę o kontakt i informację. Nie wiem, kto wpadł na tak idiotyczny i niebezpieczny pomysł, ale mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona − podsumowała.