Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy! "Prawie został zdetonowany"

W środę w ostrołęckiej placówce edukacyjnej doszło do dramatycznych scen, gdy uczeń zaatakował ostre narzędziem.

Pojawiają się nieoficjalne informacje, że nastolatek chciał "uczcić" swoje urodziny, raniąc określoną liczbę ofiar dla zdobycia przerażającego rozgłosu.

Na miejscu pojawiły się specjalistyczne jednostki, aby zneutralizować bagaż pozostawiony przez uciekającego sprawcę.

Do tragicznych scen doszło w środę, 7 października na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Uczeń tej placówki, 19-letni Jakub Z., rzucił się z ostrzem na zgromadzonych ludzi, raniąc łącznie osiem osób. Nastolatek natychmiast uciekł z terenu placówki, jednak stróże prawa obezwładnili go zaledwie pół godziny później. Sprawca trafił najpierw pod opiekę medyków w szpitalu w celu opatrzenia obrażeń, a następnie został przewieziony prosto do policyjnej izby zatrzymań.

Szokujące plany Jakuba Z. Chciał ranić 19 osób w 19. urodziny

Wiele wskazuje na to, że sprawca starannie przygotował się do tej przerażającej zbrodni. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że jeszcze o poranku w dniu ataku chłopak opublikował w sieci specjalną wiadomość na wewnętrznym, szkolnym forum. Młody mieszkaniec Ostrołęki miał wprost zapowiedzieć krwawą rzeź z okazji swoich dziewiętnastych urodzin, obierając za cel dokładnie dziewiętnaście ofiar. Z tych samych źródeł wynika, że zależało mu na tym, by o jego czynie usłyszało jak najwięcej osób, choć śledczy i prokuratura na ten moment nie potwierdzili oficjalnie tego wstrząsającego wątku.

Akcja saperów w Ostrołęce. Sprawdzali plecak nożownika

Mimo błyskawicznego ujęcia sprawcy, działania służb pod budynkiem szkoły trwały jeszcze przez wiele godzin. Niepokój mundurowych wzbudził bagaż, który nastolatek zgubił w trakcie ucieczki po dokonanym ataku. Do zabezpieczenia plecaka wezwano policyjną jednostkę saperską, która zjawiła się w specjalistycznym wozie ze sprzętem przypominającym wielką beczkę, służącym do przewozu niebezpiecznych ładunków.

W plecaku był ładunek wybuchowy!

Ubrani w grube kombinezony ochronne specjaliści zbliżyli się do pozostawionego na zewnątrz przedmiotu i skutecznie go zabezpieczyli. Cała operacja dobiegła końca w okolicach godziny 17.30. Teraz wiadomo już, że w plecaku znajdował się ładunek wybuchowy!

"Mamy już pewność, że sprawca tego zdarzenia wszedł z niebezpiecznym narzędziem w postaci noża na teren szkoły i powiem więcej, w plecaku, który także wniósł na teren szkoły, znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, który prawie został zdetonowany. Plecak był już w sali komputerowej, (...) i tylko i wyłącznie przez właściwe zachowanie pani nauczycielki i uczniów został wyrzucony przez okno i być może to (...) uniemożliwiło jego detonację - powiedział na antenie TVN24 prok. Dariusz Korneluk.