Horror w Ostrołęce. 19-latek zaczął dźgać kolegów. Gdy go zatrzymali, był cały we krwi

"Przesłuchujemy świadków, weryfikujemy wszystkie informacje, sprawdzamy monitoring"

Dzień przed tragedią Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce świętował dzień patrona, a uczniowie pierwszych klas składali uroczystą przysięgę. Wszystko zmieniło się w środę, 7 października, kiedy w placówce doszło do wstrząsającej rzezi. Przed południem 19-letni Jakub Z. wszedł do budynku, wyglądając jak zwykle. Nastolatek miał przewieszony przez ramię plecak. Nikt z otoczenia nie zauważył w jego zachowaniu niczego niepokojącego. Niespodziewanie chłopak wyciągnął nóż i zaczął dźgać.

Miejscowe serwisy informacyjne podają, że napastnik uderzył w trakcie trwania lekcji. Zszokowana nauczycielka próbowała ratować sytuację i usiłowała wypchnąć agresora na korytarz. Uczniowie relacjonują, że kobieta także ucierpiała w starciu z szaleńcem. Dodatkowo koleżanka 19-latka wyjawiła mediom przerażający szczegół z momentu zdarzenia. Młody mężczyzna tuż przed atakiem miał krzyczeć, że obchodzi właśnie urodziny i zamierza tego dnia przejść do historii.

Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. 19-latek dźgał przypadkowe osoby

Nastolatek natychmiast opuścił mury placówki, raniąc na ulicy kolejne dwie osoby. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce błyskawicznie zorganizowali obławę na sprawcę. Uciekinier skierował się w stronę pobliskiego parku i rzeki Narew. Młody mężczyzna także odniósł obrażenia w tym brutalnym incydencie.

"W zaledwie 25 minut policjanci ustalili miejsce napastnika. Mężczyzna został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce"

Prokurator Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce potwierdziła pierwsze statystyki dotyczące ofiar - rannych jest osiem osób. Lekarze przekazali jednak optymistyczne wieści dotyczące stanu poszkodowanych.

"Najciężej ranna osoba została opatrzona, a rany nie zagrażają jej życiu"

Samorząd błyskawicznie podjął rygorystyczne kroki w celu zabezpieczenia mieszkańców po wstrząsających wydarzeniach w placówce edukacyjnej. Głos w sprawie natychmiast zabrał prezydent miasta.

"W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ZSZ nr 4 zostało zamknięte. Jednocześnie wydałem dyspozycję, aby we wszystkich pozostałych szkołach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka nie wpuszczać na teren placówek osób postronnych"

Nożownik z Ostrołęki w rękach policji. Jakub Z. trafił za kraty

Młody napastnik przebywa obecnie w policyjnej celi. Kiedy mundurowi obezwładniali 19-latka, ten dzierżył w dłoniach maczetę, którą wcześniej sam zadał sobie rany. Na miejsce musieli wkroczyć także specjaliści z zakresu materiałów wybuchowych. Podinsp. Katarzyna Kucharska z radomskiej policji poinformowała, że z plecaka podejrzanego zaczął wydobywać się niezidentyfikowany dym, co wymagało bezzwłocznej interwencji pirotechników. Prokuratura prowadzi dalsze czynności.