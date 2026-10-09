Ksiądz suicydolog przyjedzie do Leszczydołu-Nowin. Kościół organizuje pomoc po ataku nożownika

W niedzielę, w parafii pw. Chrystusa Sługi w Leszczydole-Nowinach pojawi się specjalista z zakresu suicydologii, ks. Tomasz Trzaska .

. Zaproszony duchowny wygłosi kazania w trakcie nabożeństw zaplanowanych na godziny 8:00, 10:00 oraz 12:00.

Głównym powodem tych odwiedzin jest wsparcie mieszkańców po ostatnich dramatycznych wydarzeniach i wspólna modlitwa w intencji pogrążonych w żałobie bliskich.

Wizyta księdza suicydologa w Leszczydole-Nowinach. Reakcja na tragiczną śmierć

W niedzielę 11 października wierni zgromadzeni w Leszczydole-Nowinach będą mieli okazję wysłuchania wyjątkowego gościa. Ksiądz Tomasz Trzaska z diecezji łomżyńskiej zgodził się wesprzeć lokalną społeczność swoim duszpasterskim słowem. Kapłan jest doskonale znany z łączenia posługi z szeroką wiedzą psychologiczną, ponieważ od lat funkcjonuje jako uznany ekspert w dziedzinie suicydologii.

Warto podkreślić, że duchowny regularnie pomaga ludziom zmagającym się z olbrzymimi życiowymi trudnościami. Razem z innymi specjalistami założył projekt edukacyjny „Życie warte jest rozmowy”, który skutecznie zapobiega tragediom i daje oparcie w kryzysie. Ksiądz zajmuje się również szkoleniem z zakresu pomocy osobom dotkniętym stratą kogoś bliskiego oraz zmagającym się z załamaniem psychicznym. Wierni będą mogli posłuchać go na mszach o 8.00, 10.00 i 12.00.

Oprócz niedzielnych nabożeństw parafia pw. Chrystusa Sługi w Leszczydole-Nowinach przygotowała wsparcie specjalistów. W sobotę 10 października psychologowie będą dostępni w sali parafialnej pomiędzy godziną 10.00 a 16.00.

„W obliczu tragedii, która dotknęła naszą wspólnotę, zapraszamy do wspólnej modlitwy. Otoczmy nią szczególnie pogrążoną w żałobie rodzinę i wszystkich, którzy przeżywają ten trudny czas. Bądźmy blisko siebie z modlitwą, życzliwością, gotowością do wysłuchania i wsparcia” – przekazali w apelu przedstawiciele miejscowej parafii.

Gdzie szukać wsparcia w kryzysie?

Każdy, kto doświadcza ekstremalnego stresu, ma myśli rezygnacyjne lub zmaga się z nagłym kryzysem życiowym, nie powinien zostawać z tym sam. Poniżej zamieszczamy listę kontaktów do sprawdzonych specjalistów:

Bezpłatny całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Darmowa linia wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie: 116 123

Specjalna linia Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Pomoc telefoniczna dla ludzi przeżywających żałobę: 800 108 108

Program Tumbo Pomaga (wsparcie dla młodzieży i dzieci po stracie): 800 111 123

Portal internetowy z poradami: pokonackryzys.pl

Kiedy dochodzi do sytuacji zagrażającej ludzkiemu życiu, należy bezzwłocznie dzwonić pod numer ratunkowy 112.