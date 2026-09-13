Łoś wbiegł na tory w centrum Warszawy! Zablokował pociągi

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-13 22:18

Poważne problemy w ruchu kolejowym w stolicy. W niedzielny wieczór dorodny łoś znalazł się na torowisku pomiędzy Dworcem Zachodnim a Centralnym. Jego obecność na linii średnicowej wywołała chaos, opóźnienia i wymusiła zmianę tras. Utrudnienia odczuli pasażerowie Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Budynek Dworca Centralnego w Warszawie. Na miniaturze łoś na torach, o czym przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: PKP_PLK_SA/X, PaulSat/Shutterstock/ Shutterstock

Łoś na torach w Warszawie. Paraliż ruchu kolejowego

Łoś pojawił się na torach między Warszawę Zachodnią a Dworcem Centralnym, całkowicie wstrzymując ruch. Do tego mocno zaskakującego incydentu doszło w niedzielę, 13 września, na ważnym odcinku dalekobieżnej linii średnicowej. Pojawienie się dzikiego gościa w sercu jednego z najbardziej zatłoczonych punktów komunikacyjnych stolicy wywołało lawinę problemów i spory chaos.

Zarząd Transportu Miejskiego natychmiast wydał komunikat o komplikacjach na wspomnianej trasie. Trudności dotyczyły Szybkiej Kolei Miejskiej (linie S1, S2, S3, S4 i S40) i pociągów obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie. Podróżni zmagali się ze sporymi opóźnieniami, odwołanymi kursami i nagłymi zmianami tras. Jednym ze składów, które utknęły w tym bałaganie, był pociąg SKM S3, planowo ruszający z Legionowa tuż przed godziną 19 z zamiarem dotarcia na Lotnisko Chopina.

Honorowanie biletów z powodu łosia na torach

Reagując na powiększający się paraliż, po godzinie 20 podjęto decyzję o wzajemnym uznawaniu biletów przez ZTM i Koleje Mazowieckie. Zezwolono pasażerom na korzystanie ze wszystkich dostępnych środków komunikacji miejskiej oraz składów SKM kursujących w granicach pierwszej strefy biletowej, niezależnie od kierunku ich podróży.

W tym samym czasie odpowiednie służby prowadziły intensywne działania, by nakłonić łosia do opuszczenia torowiska i zapewnić mu bezpieczeństwo. Apelowano do podróżnych o śledzenie aktualnych doniesień na temat zmian w rozkładach jazdy. Koniec tej niecodziennej akcji nastąpił przed godziną 22, kiedy to łoś został bezpiecznie umieszczony w specjalnym pojeździe i odwieziony z terenu stacji.

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