Gdzie w poniedziałek pojawią się burze? Zmienna pogoda nad Polską

Gdzie w poniedziałek będą burze? Zmienna aura nad Polską

Początek tygodnia, 14 września, przyniesie zmienną pogodę. Nad Polską uformują się płytka zatoka niżowa i front atmosferyczny, który będzie się powoli przemieszczał w kierunku wschodnim. Z kolei od zachodniej strony zacznie dominować układ wysokiego ciśnienia. Wilgotne masy powietrza sprzyjać będą powstawaniu przelotnych opadów deszczu, a lokalnie mogą również rozwinąć się komórki burzowe. Meteorolodzy z IMGW zaznaczają jednak, że szansa na ich pojawienie się wynosi zaledwie niecałe 30 proc.

Gdzie 14 września należy spodziewać się burz?

Strefa burz może objąć znaczny obszar kraju. Błyskawice spodziewane są przede wszystkim na północy i częściowo na północnym wschodzie, a potem nad centrum i na południu Polski. W wielu miejscowościach wystąpią jedynie przelotne opady deszczu, bez wyładowań atmosferycznych.

Główne ryzyko burz przypada na przedział czasowy od godzin południowych po późne popołudnie. W rejonach z większym zachmurzeniem prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie mniejsze.

Ewentualne burze będą jednak krótkie i niezbyt intensywne. Mogą im jednak punktowo towarzyszyć obfitsze opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Synoptycy nie prognozują zjawisk o sile uzasadniającej wydanie oficjalnych ostrzeżeń meteorologicznych. Wieczorem pogoda zacznie się stabilizować.

Sonda Czy Warszawa jest dobrze przygotowana na intensywne burze? Tak Nie Trudno stwierdzić

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