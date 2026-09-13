Tramwaje wracają na jedną warszawską aleję, ale znikają z drugiej

Tramwaje wracają na Aleję Niepodległości

Po trzymiesięcznym, remoncie dobiegają końca prace torowe w Alei Niepodległości między Nowowiejską i Trasą Łazienkowską. W tym czasie wyremontowano kilkusetmetrowy odcinek torowiska, który nie był naprawiany od ponad ćwierć wieku (ostatni miał miejsce w 1999 roku).

Tramwaje wrócą na tę trasę na początku nowego tygodnia, w poniedziałek 14 września, czyli w pierwotnie zapowiadanym terminie.

– W ramach rekordowej edycji Warszawskiego Programu Torowego od początku roku zrealizowaliśmy już 26 zadań remontowych i wyremontowaliśmy w zapowiadanym terminie ponad 7 kilometrów torów. Teraz do listy wykonanych w terminie prac dopisujemy kolejną pozycję – tramwaje wracają na Al. Niepodległości – mówi Konrad Niklewicz, członek zarządu Tramwajów Warszawskich, odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury.

Prace tramwajowe rozpoczęły się w połowie czerwca i były ściśle skoordynowane z robotami ciepłowników. Veolia przebudowywała ważną komorę ciepłowniczą, znajdującą się w bezpośredniej bliskości torowiska, a także rury ciepłownicze przebiegające pod torami.

Od 14 września na swoje stałe trasy w Alei Niepodległości wrócą tramwaje linii 17, (Winnica – PKP Służewiec), 19 (Stegny – Nowe Bemowo), 33 (Metro Młociny – Kielecka) i 14 (Miasteczko Wilanów – Banacha); przestaną natomiast kursować tramwaje linii uzupełniającej 67.

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Aleja Zieleniecka przez tydzień bez tramwajów

Radość jednych to jednak smutek innych. Na szczęście jedynie krótkotrwały - bowiem tylko na tydzień tramwaje znikną z Alei Zielenieckiej na Pradze-Południe. W ramach planowych prac ekipy Tramwajów Warszawskich wymienią pięć zwrotnic w dwóch węzłach rozjazdowych.

Tramwaje nie będą kursować Al. Zieleniecką między przystankami Al. Zieleniecka i Rondo Waszyngtona od poniedziałku 14 do niedzieli 20 września.

Swoje trasy zmienią tramwaje linii 7 i 22, a kursowanie 25 będzie zawieszone. Szczegóły zmian są dostępne na stronie WTP.

Autobusy będą kursować Aleją Zieleniecką bez zmian. Z kolei dla kierowców przygotowano następującą zmianę w organizacji ruchu: tramwajarze zamkną prawy pas Alei Zielenieckiej na wjeździe na Rondo Waszyngtona. Z pozostałych dwóch kierowcy pojadą na rondzie prosto i skręcą w lewo lub prawo.