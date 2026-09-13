Kolejna atrakcja w Nowym Centrum Warszawy. Miasto chwali się zielonym sukcesem

Nowa zielona odsłona Placu Powstańców Warszawy

Władze Warszawy pochwaliły się nową odsłoną miejsca w centrum stolicy. Pojawiło się tam blisko 60 drzew, rabaty z tysiącami roślin, alejki, oświetlenie i pergola obrośnięta pnączami - właśnie tak prezentuje się Plac Powstańców Warszawy po zakończonej przebudowie. Metamorfoza tego miejsca została zrealizowana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.

Śródmiejski plac zyskał dwie strefy pełne różnorodnej zieleni – ogród muzyki i plac pod pergolami. Ogród muzyki jest kameralnym miejscem do wypoczynku wśród wyniesionych rabat. Spacerując alejkami z nawierzchni mineralnej i po chodniku mieszkańcy mogą podziwiać tu niemal 11 tys. roślin - łącznie na całym placu rośnie ich ok. 14 tys.

Z kolei główną atrakcją placu pod pergolami - czyli części od strony ul. Świętokrzyskiej – jest pergola i różnorodna zieleń. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) posadził drzewa w mieszance kamienno-glebowej. Mieszanka umożliwia wzrost korzeni drzew pod nawierzchnią. Oprócz drzew jest tu ponad 3 tys. bylin i pnączy (wiciokrzew zaostrzony, winorośl japońska, glicynia chińska), które z czasem obrosną pergolę.

W nowej lokalizacji nie zabrakło również małej architektury, czyli ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci.

Nowe Centrum Warszawy

Projekt Nowego Centrum Warszawy to jedna ze sztandarowych inwestycji obecnego ratusza pod przywództwem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. W ramach przebudowy ścisłego serca miasta zrealizowano już m.in.:

remont ulicy Chmielnej,

budowę kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą,

budowę nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej,

Plac Centralny pod Pałacem Kultury i Nauki.

Prawdziwym hitem stały się jednak tego lata skutki modernizacji ulicy Złotej, która zachwyciła Warszawiaków i gości, brylując na social mediowych rolkach.

Teraz do tego grona dołącza Plac Powstańców Warszawy. Najbliższy czas pokaże, jak zareagują na niego mieszkańcy i czy wzbudzi podobny entuzjazm.

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