Masowe kontrole w tysiącach polskich szkół. Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób

Funkcjonariusze policji rozpoczęli masowe działania na terenie całej Polski, których głównym celem jest ochrona bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych .

. Służby zdążyły już sprawdzić blisko 35 tysięcy różnego rodzaju obiektów edukacyjnych. W trakcie tych działań odnotowano 172 incydenty i zatrzymano 59 osób.

Mundurowi nie tylko patrolują teren, ale także uważnie monitorują przestrzeń internetową, błyskawicznie reagując na otrzymywane zgłoszenia i pracując nad wyjaśnieniem wszystkich niepokojących zdarzeń.

Dziesiątki tysięcy kontroli w placówkach oświatowych. Są pierwsze dane policji

Z policyjnych danych wynika, że do piątku (9 października) do godziny 17:00 służby interweniowały w 172 przypadkach. Funkcjonariusze podejmowali czynności wszędzie tam, gdzie istniało podejrzenie łamania prawa na terenie szkół lub w ich pobliżu. Każdy sygnał ze strony nauczycieli, dyrektorów czy rodziców jest natychmiast weryfikowany.

Skala operacji jest potężna. Dotychczas sprawdzono prawie 35 tysięcy obiektów w całym kraju. Policjanci weryfikują m.in. zabezpieczenia budynków, ale przede wszystkim reagują na agresję i posiadanie przez młodzież nielegalnych substancji.

Kilkudziesięciu zatrzymanych po akcji policji w szkołach. Wiadomo, ile osób ujęto

W wyniku prowadzonych działań policjanci zatrzymali już 59 osób, podejrzewanych o popełnienie przestępstw. Służby nie ujawniają jeszcze szczegółów dotyczących postawionych zarzutów, ale priorytetem akcji jest usunięcie wszelkich zagrożeń dla uczniów.

Działania funkcjonariuszy są bezpośrednio związane z podejrzeniami o popełnienie konkretnych czynów zabronionych. Operacja nie polega jednak wyłącznie na patrolowaniu okolic budynków szkolnych.

Kluczowym elementem policyjnych działań jest całodobowy monitoring internetu. To właśnie w cyberprzestrzeni często publikowane są groźby i zapowiedzi niebezpiecznych zdarzeń. Policja deklaruje, że nie zbagatelizuje żadnego zgłoszenia, a akcja w szkołach będzie kontynuowana w kolejnych dniach.

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