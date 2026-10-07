Kim jest 19-letni Jakub Z.? Znajomi mówią o nim niepokojące rzeczy

Dramat w Ostrołęce. 19-letni uczeń technikum zaatakował nożem osiem osób, wywołując przerażenie wśród uczniów i nauczycieli.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Jakub Z. chciał dokonać ataku na 19. urodziny . Był uzbrojony w nóż, siekierkę i maczetę.

. Był uzbrojony w nóż, siekierkę i maczetę. Prokuratura potwierdza znalezienie domowej roboty ładunku wybuchowego w plecaku nastolatka. Możliwe motywy działania 19-latka budzą grozę.

Atak w dniu 19. urodzin. Ładunek wybuchowy w plecaku Jakuba Z.

Jakub Z., uczeń jednego z techników w Ostrołęce, zranił nożem osiem osób. Zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak już po około 30 minutach wpadł w ręce funkcjonariuszy policji. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że nastolatek właśnie w dniu ataku obchodził swoje 19. urodziny i jeszcze tego samego dnia rano ogłosił w internecie, że z tej okazji zamierza zaatakować 19 osób. Chciał w ten sposób zdobyć rozgłos. Policja oraz prokuratura nie potwierdziły jeszcze tych doniesień ani oficjalnego motywu sprawcy. Bez wątpienia jednak napastnik posiadał przy sobie nóż, maczetę i siekierkę, a w jego plecaku zabezpieczono materiały wybuchowe.

W plecaku, który został zabezpieczony dzisiaj, który prawdopodobnie należy do Jakuba Z. zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników

W rozmowie z Radiem Eska Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce, zaznaczyła, że na chwilę obecną nie może ujawnić szczegółowych informacji na temat zawartości plecaka. Jakub Z. ma usłyszeć zarzuty prawdopodobnie w czwartek w godzinach popołudniowych, ewentualnie w piątek rano. Łukasiewicz poinformowała również Radio Eska, że śledztwo jest w toku. Trwa gromadzenie obszernego materiału dowodowego, przesłuchiwanie świadków oraz powoływanie biegłych ekspertów w celu wydania niezbędnych opinii.

Jakub Z. z Ostrołęki mieszkał z matką. Znajomi mówią o patologicznym zachowaniu

Dziennikarz „Super Expressu” dotarł do kolejnych informacji dotyczących Jakuba Z. Wiadomo, że nastolatek zamieszkuje wspólnie z matką w bloku na jednym z ostrołęckich osiedli. Jego ojciec ma mieszkanie oddalone o zaledwie dwie ulice. Z naszych ustaleń wynika, że matka chłopaka została już przesłuchana przez funkcjonariuszy policji. Rówieśnicy 19-latka twierdzą, że jego zachowanie było nietypowe, a wręcz patologiczne. Według ich relacji, Jakub Z. chwalił się eksperymentowaniem z lekami psychotropowymi i łączeniem ich z innymi substancjami. Warto jednak zaznaczyć, że są to jedynie opinie kolegów, a nie oficjalne ustalenia śledczych.

Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem ostrołęckiej policji z pytaniem, czy Jakub Z. podczas ataku był pod wpływem substancji odurzających. Poinformowano nas, że aktualnie prowadzone są badania krwi zatrzymanego. W obecnej fazie dochodzenia nie ma możliwości jednoznacznego potwierdzenia lub wykluczenia faktu, że 19-latek był pod wpływem jakichkolwiek środków w momencie zdarzenia.