Mieszkańcy protestują przeciw ośrodkowi terapii uzależnień. Policja planuje spotkanie

Mieszkańcy Mokotowa protestują przeciw klinice przy Czerskiej

O przeniesieniu ośrodka leczenia substytucyjnego z praskiej ul. Kijowskiej na Mokotów zrobiło się głośno w połowie lutego. Decyzja szybko spotkała się z oporem ze strony mieszkańców ul. Czerskiej i jej okolic. Odbył się nawet protest, powodowany obawami o to, czy uruchomienie kliniki nie wpłynie negatywnie na poziom bezpieczeństwa oraz porządku. Lokalna społeczność niepokoi się również, czy nie zacznie tam dochodzić do prób nielegalnego handlowania metadonem.

Policja monitoruje sytuację i zapowiada spotkanie

Komunikat ws. sytuacji na Mokotowie wydała pod koniec lutego Komenda Rejonowa Policji Warszawa II. Funkcjonariusze zaznaczyli, że rejon objęto wzmożonym nadzorem prewencyjnym, a podjęte działania, które rozpoczęto jeszcze przed przeniesieniem kliniki, będą długofalowe. - W rejonie ul. Czerskiej oraz ulic przyległych służbę pełnią patrole umundurowane i nieumundurowane, szczególnie w godzinach funkcjonowania placówki. Nie będzie tolerancji dla handlu narkotykami ani dla czerpania korzyści z uzależnienia innych osób. Policjanci pionu kryminalnego prowadzą działania operacyjne ukierunkowane na identyfikację i eliminację osób zajmujących się dystrybucją środków odurzających lub podejmujących takie próby - podkreślili mundurowi.

Jak dodali, w opisywanej sprawie współpracują już ze strażnikami miejskimi oraz urzędem dzielnicy. Zapewnili też, że będą od razu reagować na wszelkie zgłoszenia, dotyczące ewentualnych niebezpiecznych sytuacji w okolicy ośrodka. - Jednocześnie podkreślamy, że osoby korzystające z terapii substytucyjnej są pacjentami systemu ochrony zdrowia i mają prawo do leczenia oraz uzyskania pomocy - zaznaczyli.

Warto podkreślić, że policjanci szykują obecnie spotkanie z mieszkańcami. Podczas wydarzenia "omówiona zostanie sytuacja w rejonie ul. Czerskiej oraz przedstawione zostaną dane dotyczące bezpieczeństwa i działań Policji podejmowanych w tym zakresie". Pytana o szczegóły spotkania oficer prasowa asp. szt. Marta Haberska przekazała w rozmowie z redakcją warszawa.eska.pl, że jest ono na etapie planowania, a funkcjonariusze są otwarci na podobne inicjatywy.

Zgodnie z relacją funkcjonariuszki służby na bieżąco monitorują sytuację w okolicy kliniki, gdzie kierowane są patrole. Na ten moment jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić, czy liczba interwencji na Czerskiej rzeczywiście wzrosła. Do policjantów co prawda dotarło kilka zgłoszeń, jednak część z nich nie została potwierdzona. Od czasu otwarcia ośrodka w rejonie nie doszło do przestępstwa.

