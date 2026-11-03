Młodzieżowe Słowo Roku 2026

Jury plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2026 wybrało dwanaście słów, które trafiły na finałową listę tegorocznego plebiscytu. Znalazły się wśród nich zarówno słowa dobrze znane użytkownikom mediów społecznościowych, jak i określenia, których znaczenie może być zagadką dla starszych pokoleń. Jeśli jesteście ciekawi, jakie słowa znalazły się na liście, sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej.

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Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Oto finałowa dwunastka z wyjaśnieniem znaczenia

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Nie tylko internetowe trendy. Wśród finalistów znane nazwiska

Co ciekawe, część tegorocznych propozycji zyskała popularność dzięki osobom rozpoznawalnym poza internetem. Przykładem jest słowo "płakał", które nawiązuje do wypowiedzi Doroty Wellman dotyczącej konfrontacji z autorem hejterskich komentarzy.

Duże zainteresowanie wzbudziło również określenie "unc". Rozgłos przyniosła mu m.in. wypowiedź aktora Timothée Chalameta, który z okazji 30. urodzin ogłosił, że oficjalnie jest już "uncem". To potoczne określenie odnoszące się do starszego mężczyzny, nawiązujące do angielskiego słowa "uncle".

Jak zagłosować na Młodzieżowe Słowo Roku 2026?

Głosowanie w jedenastej edycji plebiscytu rozpoczęło się 3 listopada i potrwa do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:00. Każdy może wskazać swoje ulubione słowo spośród 12 finalistów. Głos można oddać na stronie internetowej sjp.pwn.pl/msr. Zwycięzcę poznamy podczas Gali Finałowej Młodzieżowego Słowa Roku, która odbędzie się w grudniu 2026 roku.

Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Widać nowy trend

Tegoroczna finałowa dwunastka pokazuje również, że młodzież może mieć już nieco dość internetowych trendów opartych na przypadkowych, często pozbawionych konkretnego znaczenia słowach. Jak zauważa Bartek Chaciński z jury plebiscytu, wśród najpopularniejszych propozycji widać lekkie zmęczenie tzw. brainrotami, czyli absurdalnymi zbitkami i enigmatycznymi hasłami znanymi przede wszystkim z TikToka.