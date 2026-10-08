Na warszawskie ulice wracają przedwojenne latarnie, które w środku kryją nowoczesną technologię

Tradycyjny styl i nowoczesne oszczędności

Wielka wymiana oświetlenia w Warszawie trwa od końca 2021 roku. Wtedy na stołecznych ulicach działało zaledwie 7,5 tysiąca lamp ledowych. Dziś, nieco ponad cztery lata od rozpoczęcia projektu, jest ich już około 84,5 tysiąca. Większość z nich to nowoczesne oprawy SAVA, zaprojektowane specjalnie dla stolicy. Współczesny design nie pasuje jednak do zabytkowych dzielnic, dlatego drogowcy znaleźli dla nich wyjątkowo stylową alternatywę.

Repliki przedwojennych latarni na warszawskich ulicach

W historycznych lokalizacjach, gdzie stoją ozdobne słupy nazywane pastorałami, dotychczasowe prądożerne lampy sodowe są zastępowane wiernymi replikami. Nowe oprawy nawiązują swoim wyglądem do modeli z katalogu Fabryki Żyrandoli Elektrycznych A. Marciniak z 1933 roku. Ich projekt powstał w ścisłej współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków i uzyskał jego pełną akceptację. Dzięki temu stolica odzyskuje swój dawny urok, zachowując jednocześnie najwyższe standardy techniczne.

Gdzie zabłysną nowe historyczne lampy

Montaż nowych opraw rozpoczął się w minione wakacje. Pierwsze repliki działają już między innymi na ulicy Noakowskiego oraz na Placu Słonecznym. W ramach realizowanego kontraktu na stołecznych ulicach pojawi się łącznie 578 historycznych opraw LED. Nowe oświetlenie zyska pięć warszawskich dzielnic, a prace obejmą między innymi następujące ulice:

Dziennikarska

Mickiewicza

Litewska

Dantyszka

Wiśniowa

Narbutta

Letnia

Więcej światła w starym stylu na Bielanach i Pradze

To jednak nie koniec zmian na warszawskich traktach. Oprócz wiernych replik historycznych miasto inwestuje także w tak zwane oprawy stylizowane. W lipcu rozstrzygnięto przetarg na dostawę kolejnych 1801 sztuk takich urządzeń. Nowe, stylizowane latarnie rozświetlą wkrótce ulice w czterech dzielnicach, a są to Bielany, Żoliborz, Targówek oraz Praga Południe.

Inteligentne systemy ukryte w zabytkowej obudowie

Choć nowe latarnie wyglądają jak eksponaty z minionej epoki, pod klasyczną obudową kryje się technologia przyszłości. Zastosowanie diod LED pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki za prąd dla budżetu Warszawy. Dodatkowo nowa konstrukcja ułatwia konserwację, ponieważ dostęp do wnętrza lampy nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.

Kluczową innowacją jest wyposażenie opraw w specjalne gniazda do montażu sterowników. Dzięki nim system będzie mógł automatycznie dostosowywać natężenie światła do panujących warunków atmosferycznych, a także błyskawicznie zgłaszać wszelkie awarie do bazy Zarządu Dróg Miejskich, co znacznie skróci czas potrzebny na naprawę.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe