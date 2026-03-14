Nadchodzi zmiana pogody! Co czeka Polskę już od niedzieli, 15 marca?

Zmiana pogody nad Europą

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą zaczynają pojawiać się niże z frontami atmosferycznymi. Najsilniejszy z nich znajduje się nad Islandią, a słabsze ośrodki niżowe pojawią się także nad Bałtykiem, Sardynią i Turcją. Jednocześnie nad centralną częścią kontynentu utrzyma się obszar wyższego ciśnienia łączący wyże znad Atlantyku i Rosji.

Polska znajdzie się pod wpływem płytkiego niżu z frontem atmosferycznym, który będzie przemieszczał się znad zachodniej części kraju nad Bałtyk. Na zachodzie napłynie chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze, natomiast na wschodzie będzie nieco cieplej i bardziej sucho.

Niedziela: miejscami deszcz i burze

W niedzielę na wschodzie i południowym wschodzie kraju będzie słonecznie i bez opadów. W pozostałej części Polski pojawi się więcej chmur oraz przelotny deszcz, a w pasie od Mazur po Śląsk możliwe są lokalne burze. W górach może spaść deszcz ze śniegiem, a miejscami także śnieg.

Temperatura wyniesie od około 6–9°C na zachodzie do 14°C w centrum i nawet 17–18°C na wschodzie i południowym wschodzie. Najchłodniej będzie nad morzem – około 5°C. Wiatr będzie raczej słaby, ale podczas burz porywy mogą dochodzić do 55 km/h.

Noc z niedzieli na poniedziałek

Na wschodzie kraju noc zapowiada się spokojnie i bez opadów. W innych regionach pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz. W Sudetach oraz w wyższych partiach Karpat możliwy jest deszcz ze śniegiem i śnieg.

Temperatura spadnie do około -1°C na wschodzie i od 1 do 5°C w pozostałej części kraju. Najzimniej będzie lokalnie w kotlinach karpackich, gdzie termometry mogą pokazać nawet około -5°C. Miejscami pojawią się także mgły ograniczające widoczność.

Poniedziałek: chłodniej i przelotny deszcz

W poniedziałek na wschodzie kraju będzie jeszcze pogodnie, ale w większości regionów pojawi się sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe są lokalne burze. W górach nadal może padać deszcz ze śniegiem lub śnieg.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie zazwyczaj od 9 do 11°C, a na wschodzie nawet do 14–16°C. Najchłodniej będzie nad Zatoką Gdańską i w rejonach podgórskich – około 6–8°C, a na Półwyspie Helskim tylko około 4°C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, chwilami silniejszy podczas burz.

Pogoda w Warszawie

W niedzielę w stolicy będzie początkowo słonecznie, później pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura może sięgnąć około 16°C. W nocy zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a temperatura spadnie do około 2°C.

W poniedziałek w Warszawie pojawi się więcej chmur i możliwy będzie przelotny deszcz. Termometry pokażą około 13°C.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie