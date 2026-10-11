Nastolatek symulował ataki na własną szkołę w grze Roblox. Policja zabezpieczyła w jego domu broń

Mundurowi przejęli 110 niebezpiecznych narzędzi. Policja ujawnia kulisy kontroli w szkołach

W związku z serią brutalnych ataków w polskich szkołach policja prowadzi intensywne działania w całym kraju. Funkcjonariusze sprawdzili już ponad 64 tysiące placówek oświatowych i zatrzymali 117 osób. Zabezpieczyli także 110 niebezpiecznych przedmiotów, które młodzi ludzie próbowali wnosić do szkół. Były wśród nich noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, ostro zakończone przedmioty, śrubokręty oraz młotki. Policjanci zapowiadają kontynuację kontroli w placówkach edukacyjnych.

Zbudował w Roblox makietę swojej szkoły i planował ataki

Liczba osób zatrzymanych przez policję przekroczyła już sto. Podczas niedzielnej konferencji prasowej, 11 października, przedstawiciele służb ujawnili kolejne informacje dotyczące przemocy w szkołach oraz związanej z nią fali dezinformacji. Szczególnie niepokojąca okazała się sprawa młodego człowieka, który w grze komputerowej dokładnie odwzorował budynek swojej szkoły i symulował zamachy na uczniów. W jego miejscu zamieszkania znaleziono broń, w tym broń palną.

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- Jedna z takich spraw, gdzie młody człowiek, który zafascynowany był grą komputerową oraz fabułą tej gry przygotowywał się do takiego działania w szkole. Stworzył makietę swojej szkoły w grze Roblox, gdzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. To jest przerażające, w jaki sposób można się przygotowywać. Oprócz tego, że posiadał broń palną, a także amunicję, noże, odręczne szkice broni, to właśnie ta fascynacja związana z możliwością bycia w sieci i komunikowania się z osobami spoza Polski – bo mówimy też o tym śladzie szwedzkim, kanadyjskim – powoduje, że młodzież się nawzajem nakręca – mówił gen. insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji.

Fala ataków w polskich szkołach. Nie żyje kobieta

Wzmożona aktywność policji to odpowiedź na serię tragicznych wydarzeń, które w ostatnich dniach rozegrały się w szkołach na Mazowszu. W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował nożem osoby znajdujące się w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało dziewięć osób. Następnego dnia w Leszczydole-Nowinach niedaleko Wyszkowa 15-latek zaatakował pracowników szkoły. W wyniku napaści życie straciła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby doznały obrażeń.

Następny groźny incydent wydarzył się w sobotę, 10 października, w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 21-letnia kobieta zaatakowała tam trzy osoby. Pierwszą poszkodowaną była 17-latka, która prawdopodobnie przyszła do placówki, aby złożyć dokumenty rekrutacyjne. Później napastniczka zaatakowała drugą 17-latkę oraz 24-letnią kobietę. Jedna z nastolatek doznała ran ciętych przedramienia i została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie kobiety nie potrzebowały hospitalizacji.