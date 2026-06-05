„Nasza opinia się nie liczy”. Mieszkańcy Targówka wściekli na urzędników ws. zmian w dzielnicy

Jak poinformował urząd, ostatnia sesja była poświęcona organizacji ruchu oraz wdrażaniu strefy Tempo 30 na Zaciszu. W dyskusji uczestniczyli mieszkańcy, którzy zgłaszali swoje opinie i potrzeby dotyczące komunikacji w tej części dzielnicy. Podsumowano też dotychczasowe działania w ramach programu, który w Warszawie realizowany jest od 2022 roku.

W komunikacie podkreślono również, że „w przypadku Zacisza 21 maja 2026 roku zorganizowano dyżur informacyjny, dzięki któremu każda zainteresowana osoba mogła zapoznać się z projektem”. Urzędnicy wskazują, że zgłoszone postulaty zostały przeanalizowane przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym.

Wśród kluczowych ustaleń znalazły się m.in. zmiany w organizacji ruchu na wybranych ulicach:

ul. Seledynowa − utrzymanie ruchu dwukierunkowego na części odcinka;

ul. Pastelowa − pozostawienie ruchu dwukierunkowego na fragmencie;

ul. Fioletowa − odwrócenie kierunku drogi jednokierunkowej;

ul. Karminowa i pozostałe odcinki Seledynowej − pozostają jednokierunkowe;

W rejonie Szkoły Podstawowej nr 52 utrzymane zostaną zakazy postoju. Na głównych ciągach komunikacyjnych, takich jak Gilarska, Rolanda, Korzona i Jórskiego, zakazy parkowania mają zostać utrzymane ze względu na ruch autobusów.

W ramach zmian przewidziano m.in. zastosowanie progów sinusoidalnych zamiast części progów wyspowych oraz zmiany w organizacji ruchu na wybranych ulicach. W komunikacie urzędu podkreślono, że „jest to rozwiązanie stosowane w strefach Tempo 30, które pozwala skutecznie uspokoić ruch przy jednoczesnym ograniczeniu hałasu”. Planowane jest również wprowadzenie kontrapasa na ul. Samarytanka, co ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów.

Zmiany obejmą także ul. Gilarską, gdzie nie będzie możliwości przejazdu całym ciągiem w kierunku Radzymińskiej, ruch zostanie skierowany przez ul. Unicką.

Po sesji pojawiły się krytyczne komentarze mieszkańców.

− Mieszkańcy dziękują za jasne postawienie sprawy i szczere pokazanie, że opinia mieszkańców w ogóle się nie liczy − czytamy w sieci.

− Czy wy choć raz zrobicie coś dla mieszkańców a nie przeciwko im? − dodaje kolejna osoba.

− Trudno zgodzić się z narracją sukcesu (…) wiele zgłoszonych uwag zostało jedynie wysłuchanych − niekoniecznie realnie uwzględnionych − napisał kolejny internauta.Część mieszkańców zarzuca urzędnikom brak realnego dialogu i podkreśla, że konsultacje mają charakter formalny.

W komunikacie urząd podkreśla, że celem zmian jest „poprawa bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu oraz ograniczenie ruchu tranzytowego”. Zapowiedziano również kolejne spotkanie konsultacyjne, które ma odbyć się 10 czerwca 2026 roku w Urzędzie Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20.

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