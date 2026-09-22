Nie żyje Jerzy Baranowski „Nurt”. Powstaniec warszawski miał 97 lat

Jerzy Baranowski „Nurt” walczył na Żoliborzu.

Był żołnierzem IV Batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego.

Po wojnie zamieszkał we Francji.

Sanitariuszka - rozmowa z uczestniczką Powstania Warszawskiego, Janiną Jankowską

Odszedł kolejny uczestnik Powstania Warszawskiego

O śmierci Jerzego Baranowskiego poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Placówka pożegnała swojego przyjaciela, który w ostatnich latach uczestniczył w uroczystościach związanych z kolejnymi rocznicami Powstania Warszawskiego. Jerzy Baranowski urodził się 28 lutego 1929 roku w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego walczył na Żoliborzu. Był starszym strzelcem z cenzusem.

Miał 15 lat, gdy poszedł walczyć

Jerzy Baranowski urodził się 28 lutego 1929 roku w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego był żołnierzem Armii Krajowej i walczył na Żoliborzu. Należał do zgrupowania „Żyrafa”, IV Batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego, 1. kompanii im. Walerego Wróblewskiego. Miał wtedy zaledwie 15 lat. Podczas walk został dwukrotnie ranny.

Za swoją postawę w czasie wojny został po latach uhonorowany Krzyżem Walecznych, nadanym przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w 1948 roku. Władze polskie w Londynie awansowały go również do stopnia podporucznika, a następnie porucznika. Przed otrzymaniem nominacji pułkownikowskiej był trzykrotnie awansowany przez ministra obrony narodowej.

Po wojnie wyjechał do Francji

Po zakończeniu wojny Jerzy Baranowski zamieszkał we Francji. Związał się tam z Polskim Funduszem Humanitarnym i przez lata angażował się w pomoc Polakom oraz polskim żołnierzom, którzy pozostali na emigracji. Przez wiele lat angażował się w prowadzenie domu spokojnej starości założonego przez Polski Fundusz Humanitarny dla polskich weteranów II wojny światowej. Jak podaje polska ambasada we Francji, wśród pensjonariuszy tego domu byli m.in. admirał Józef Unrug oraz generałowie Jan Kruszewski i Antoni Trzaska-Durski. Baranowski angażował się również w upamiętnianie polskich żołnierzy we Francji, m.in. przy powstaniu pomników poświęconych poległym polskim lotnikom.

W 2021 roku dostał wysokie odznaczenie

29 września 2021 roku w Ambasadzie RP we Francji Jerzy Baranowski odebrał z rąk ambasadora Tomasza Młynarskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Tego samego dnia otrzymał również nominację na stopień pułkownika Wojska Polskiego. Odznaczenie przyznano mu za zasługi w pielęgnowaniu historii Polski, bohaterstwo podczas II wojny światowej oraz wieloletnią działalność na rzecz Polaków we Francji.

Wrócił do Warszawy na 80. rocznicę Powstania

Mimo że przez dziesięciolecia mieszkał we Francji, nie zerwał więzi z Warszawą. 1 sierpnia 2024 roku, w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Jerzy Baranowski przyjechał do stolicy wraz z rodziną. Odwiedził wtedy Muzeum Wojska Polskiego. Był także związany z Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak poinformowała placówka, w ostatnich latach towarzyszył jej podczas obchodów kolejnych rocznic.