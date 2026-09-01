Nie żyje Jerzy Łakomski ps. „Kajtek”. Bohater Powstania Warszawskiego miał 94 lata

Zmarł Jerzy Łakomski, powstaniec o pseudonimie „Kajtek”

Dzień po uroczystościach pogrzebowych Wandy Traczyk-Stawskiej pojawiły się kolejne tragiczne wieści. W wieku 94 lat odszedł Jerzy Łakomski, posługujący się w czasie wojny pseudonimem „Kajtek”. Mężczyzna urodził się w 1932 roku, a w trakcie zrywu powstańczego miał zaledwie dwanaście lat. Swoją służbę odbywał na Mokotowie, będąc częścią pułku „Baszta”.

Rafał Trzaskowski zamieścił w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym przekazał informacje o śmierci bohatera. Włodarz stolicy wspomniał o częstych spotkaniach w Domu Powstańców Warszawskich. Podkreślił, że zmarły był niezwykle ciepłą osobą, która zawsze chętnie przekazywała swoją wiedzę młodszym pokoleniom. „Panie Jerzy, Warszawa dziękuje za wszystko i nigdy o Panu nie zapomni” – podsumował prezydent Warszawy.

Z informacji przekazanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego wynika, że Łakomski ze względu na swój młody wiek był odpowiedzialny za służbę pomocniczą w pułku „Baszta”. Do jego obowiązków należało dostarczanie pożywienia walczącym, a także przynoszenie butelek zapalających i „sidolówek” w miejsca prowadzonych akcji. Pomagał między innymi podczas szturmu na opancerzony pojazd w okolicach ulicy Belwederskiej.

Podczas walk w ogrodach zlokalizowanych przy pałacyku Szustra, odniósł obrażenia głowy. Po opatrzeniu ran, zaledwie dwa dni później, ponownie stawił się do służby.

Po zakończeniu działań zbrojnych został zmuszony do opuszczenia stolicy i wraz z najbliższymi trafił do obozu w Pruszkowie. Po dziesięciu dniach przetransportowano ich do Krakowa, a ostatecznie zamieszkał u gospodarza w Kaczkowicach. Do Warszawy powrócił w marcu 1945 roku.

W ostatnich latach życia dał się poznać jako człowiek otwarty, który z radością dzielił się swoimi wspomnieniami. Regularnie pojawiał się na wydarzeniach związanych z rocznicami Powstania oraz na spotkaniach opłatkowych w Domu Powstańców Warszawskich.

Ilu uczestników Powstania Warszawskiego wciąż żyje?

Liczba weteranów Powstania Warszawskiego z 1944 roku systematycznie się zmniejsza. Z danych zebranych w lipcu 2026 roku wynika, że przy życiu pozostało nieco ponad 200 osób z około 50 tysięcy walczących. Większość z nich wciąż mieszka na terenie Polski, z czego około 120 bohaterów przebywa w stolicy.

Początkowe chwile Powstania Warszawskiego były przepełnione ogromną radością. Doskonale widać to na ujęciach wykonanych przez Lokajskiego:

Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą