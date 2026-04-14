Nightskating Warszawa 2026 rusza już wkrótce. Znamy datę pierwszego przejazdu i nową trasę

Kiedy rusza pierwszy Nightskating Warszawa w 2026 roku?

Sezon nocnych przejazdów na rolkach w stolicy startuje w czwartek, 25 kwietnia. Uczestnicy tradycyjnie spotkają się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, skąd wyruszą o godzinie 20:30. Pierwsza trasa w tym roku ma 18 kilometrów i jest przygotowana z myślą o osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę z regularnym jeżdżeniem. Organizatorzy podkreślają, że tempo będzie spokojne i dostosowane do wszystkich uczestników peletonu. Nie trzeba przejeżdżać całego dystansu – w każdej chwili można dołączyć do grupy lub odłączyć się od niej w trakcie jazdy.

25 kwietnia ruszamy spod pomnika Kopernika o godzinie 20.30. Jest to przejazd na poziomie pierwszym o 18-kilometrowej trasie. [...] Myślę, że osoby, które może nie dopiero co zaczynają jazdę, ale potrafią jeździć do przodu i hamować na pewno znajdą miejsce w peletonie. I to jest też wolniejsze tempo, żeby dostosować do wszystkich – powiedziała Karolina Łubińska-Kubiak, współorganizatorka wydarzenia.

Inauguracja sezonu to zawsze duże wydarzenie logistyczne i towarzyskie. W ubiegłym roku na starcie pojawiło się około 4,5 tysiąca osób. Twórcy inicjatywy liczą, że w tym roku frekwencja będzie podobna lub nawet wyższa, zwłaszcza że jazda nocą przy muzyce i specjalnym oświetleniu ma w Warszawie wyjątkowy klimat.

Poziomy trudności na Nightskatingu

Organizatorzy Nightskating Warszawa wprowadzili jasny podział na stopnie zaawansowania, aby każdy mógł bezpiecznie czerpać radość z jazdy. Poziom pierwszy to trasy płaskie, bez większych przeszkód, gdzie ewentualnie mogą pojawić się tory tramwajowe. Poziom drugi to już szybsze tempo i częstsze zjazdy z górek. Dla najbardziej doświadczonych rolkarzy przygotowano poziom trzeci oraz tzw. poziom extreme. Ten ostatni to trasy liczące ponad 50 kilometrów, gdzie tempo jest bardzo wymagające, a na drodze mogą pojawić się liczne utrudnienia.

Poziom pierwszy jest taki bardzo podstawowy, gdzie raczej się nie spodziewamy większych utrudnień. Mogą się zdarzyć tory tramwajowe, ale nie muszą. Poziom drugi jest trochę bardziej zaawansowany, jest szybsze tempo, zdarzają się podjazdy, zjazdy z górek, tory tramwajowe to standard na drugim poziomie. Poziom trzeci polega na tym, że jest on bardzo szybki [...] i tam już jest więcej zjazdów, więcej podjazdów. [...] I extreme jest bardziej zaawansowany, ponieważ on jest powyżej 50 km zazwyczaj i jest tempo naprawdę konkretne. Extreme jest dedykowany głównie dla osób, które są już zaawansowane, które dadzą radę z tempem, które się nie boją podjazdów, nie boją się przeszkód na drodze – wyjaśniła Karolina Łubińska-Kubiak.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkretnych tras i ich trudności są publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych oraz na nowej, odświeżonej stronie internetowej Nightskating Warszawa. Dzięki temu uczestnicy mogą wcześniej sprawdzić, czy wybrany dystans odpowiada ich umiejętnościom i kondycji fizycznej.

Zmiany w grafiku Nightskating Warszawa. Dlaczego przejazdy będą w soboty?

Jedną z najważniejszych nowości w nadchodzącym sezonie jest zmiana stałego terminu przejazdów. Przez wiele lat Nightskating kojarzył się z czwartkowymi wieczorami, jednak po konsultacjach z rolkarzami organizatorzy zdecydowali się na przeniesienie większości wydarzeń na soboty. Decyzja ta wynika z głosów społeczności, która preferuje weekendowe terminy, ponieważ dają one większą swobodę i nie wymagają wczesnego wstawania następnego dnia do pracy czy szkoły.

Ustaliliśmy wszyscy, nasza społeczność głównie miała w tym głos, że wolą w soboty, więc idąc za głosem społeczności robimy to w soboty. [...] Moim zdaniem to po prostu też lepiej wyszło ze względu na to, że sobota to jednak sobota. Mamy czas żeby wyjść, nie musimy w niedzielę wstać za bardzo – tłumaczyła współorganizatorka przejazdów.

Warto również zaznaczyć, że nocne rolki wychodzą poza granice samej Warszawy. Imprezy pod szyldem Nightskatingu odbędą się także w Pruszkowie, Legionowie oraz Nowym Dworze Mazowieckim. Organizacja tych wyjazdowych edycji jest odpowiedzią na zaproszenia lokalnych samorządów oraz rosnącą grupę pasjonatów rolek w podwarszawskich miejscowościach. Przejazdy nocą pozwalają uniknąć korków i dużego ruchu samochodowego, co sprawia, że poruszanie się po głównych arteriach miast staje się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe dla dużej grupy ludzi.