Nocny pożar mieszkania w Warszawie. Z bloku ewakuowano mieszkańców

W nocy doszło do pożaru mieszkania na szóstym piętrze bloku w Warszawie.

Strażacy ewakuowali pięć osób z płonącego lokalu; łącznie około 20 mieszkańców budynku musiało opuścić mieszkania.

Nikt nie odniósł obrażeń.

Pożar mieszkania przy ul. Chodeckiej

W chwili wybuchu pożaru w lokalu przebywało pięć osób. Dzięki sprawnej akcji strażaków wszyscy mieszkańcy zostali bezpiecznie ewakuowani. Równolegle podjęto decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji także osób z sąsiednich mieszkań oraz pozostałych lokatorów budynku. W efekcie swoje miejsca zamieszkania opuściło łącznie około dwudziestu osób, podaje Miejski Reporter.

Po przyjeździe na miejsce strażacy zastali pożar w fazie rozwiniętej, co oznaczało, że ogień obejmował już znaczną część mieszkania. Mimo to działania gaśnicze pozwoliły na stosunkowo sprawne opanowanie sytuacji. Po ugaszeniu ognia rozpoczęto kolejny etap działań, obejmujący dokładne przeszukanie pogorzeliska oraz usuwanie i dogaszanie ukrytych zarzewi ognia, które mogły stanowić potencjalne zagrożenie ponownego rozprzestrzenienia się pożaru. Akcja zakończyła się około godziny 4:50 nad ranem.

Nikt nie odniósł obrażeń. Obecnie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Ich ustaleniem zajmą się odpowiednie służby, które będą analizować okoliczności zdarzenia oraz zbierać materiał dowodowy pozwalający wyjaśnić, co doprowadziło do pojawienia się ognia w mieszkaniu. Śledczy zbadają różne hipotezy, od usterki instalacji elektrycznej, po zaprószenie ognia.

Źródło: Miejski Reporter

10