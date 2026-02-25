Pożar przy Areszcie Śledczym Warszawa-Służew. Na miejscu działały liczne zastępy straży pożarnej

Sześć zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem warsztatu samochodowego w pobliżu Aresztu Śledczego Warszawa-Służew.

Dzięki szybkiej akcji udało się opanować ogień i uratować obiekt przed całkowitym zniszczeniem.

Policja bada przyczyny pożaru.

Pożar warsztatu samochodowego w pobliżu aresztu

Zgłoszenie o pożarze przy ul. Kłobuckiej 11 wpłynęło we wtorek. Jak informują ratownicy, na miejsce niezwłocznie skierowano sześć zastępów straży pożarnej, Grupę Operacyjną Miasta oraz pojazd wspierający przy zagrożeniach, m.in. chemicznych.

Po przybyciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar w przyległych zabudowaniach. "Podano prądy wody w natarciu, co pozwoliło na szybkie zlokalizowanie źródła ognia i niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się na cały obiekt" - poinformowała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 PSP w Warszawie.

Uratowany warsztat i magazyn. Policja wyjaśnia przyczyny pożaru

Udało się ugasić pożar i uratować warsztat. Nikt nie został poszkodowany.

„Szybkie powiadomienie, krótki czas wejścia do akcji od zgłoszenia pozwolił na zlokalizowanie źródła pożaru i niedopuszczenia do jego rozwinięcia na cały obiekt. Finalnie udało się obronić warsztat i przyległy magazyn” – czytamy w komunikacie.

Obecnie Policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie przyczyn pożaru. Na miejscu pracowali funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli teren i przeprowadzili oględziny.

