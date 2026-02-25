Pożar przy Areszcie Śledczym Warszawa-Służew. Na miejscu działały liczne zastępy straży pożarnej

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-02-25 9:16

We wtorek (25 lutego) warszawscy strażacy zostali wezwani do pożaru warsztatu samochodowego zlokalizowanego w pobliżu Aresztu Śledczego Warszawa-Służew. Szybka i sprawna akcja sześciu zastępów straży pożarnej zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia na cały obiekt. Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia przyczyn pożaru.

Pożar przy Areszcie Śledczym Warszawa-Służew. Ogień gasiło sześć zastępów straży pożarnej

i

Autor: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 PSP w Warszawie/ Facebook
  • Sześć zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem warsztatu samochodowego w pobliżu Aresztu Śledczego Warszawa-Służew.
  • Dzięki szybkiej akcji udało się opanować ogień i uratować obiekt przed całkowitym zniszczeniem.
  • Policja bada przyczyny pożaru.

Pożar warsztatu samochodowego w pobliżu aresztu

Zgłoszenie o pożarze przy ul. Kłobuckiej 11 wpłynęło we wtorek. Jak informują ratownicy, na miejsce niezwłocznie skierowano sześć zastępów straży pożarnej, Grupę Operacyjną Miasta oraz pojazd wspierający przy zagrożeniach, m.in. chemicznych.

Po przybyciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar w przyległych zabudowaniach. "Podano prądy wody w natarciu, co pozwoliło na szybkie zlokalizowanie źródła ognia i niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się na cały obiekt" - poinformowała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 PSP w Warszawie.

27-latka z dzieckiem uwięziona na balkonie. Jest nagranie z pożaru

Polecany artykuł:

Pożar ciężarówki pod Wyszkowem. Ogień strawił kabinę kierowcy i naczepę

Uratowany warsztat i magazyn. Policja wyjaśnia przyczyny pożaru

Udało się ugasić pożar i uratować warsztat. Nikt nie został poszkodowany.

„Szybkie powiadomienie, krótki czas wejścia do akcji od zgłoszenia pozwolił na zlokalizowanie źródła pożaru i niedopuszczenia do jego rozwinięcia na cały obiekt. Finalnie udało się obronić warsztat i przyległy magazyn” – czytamy w komunikacie.

Obecnie Policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie przyczyn pożaru. Na miejscu pracowali funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli teren i przeprowadzili oględziny.

Polecany artykuł:

Potężny pożar ciężarówki. 22 strażaków na miejscu, policja musiała zablokować m…
Pożar Most Grota
Galeria zdjęć 11
Sonda
Czy byłeś kiedyś świadkiem pożaru?
areszt
Warszawa
pożar