Nowa atrakcja w centrum Warszawy znika na zimę. To ostatni moment, by ją zobaczyć

Ostatnia okazja na spacer przy wodotryskach na Złotej

Przebudowa kwartału ulic Złotej, Zgoda, Sienkiewicza i Jasnej zmieniła ten obszar w zieloną przestrzeń przyjazną dla pieszych. Sercem nowej inwestycji w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy stały się dwie fontanny wybudowane na ulicy Złotej, które od momentu otwarcia w sierpniu 2026 roku przyciągają wielu spacerowiczów.

Mieszkańcy i turyści w centrum miasta zdążyli już polubić te dwa wyjątkowe obiekty:

Fontanna krajobrazowa przy budynkach Złota 7 i 8 , która stała się chętnie wybieranym miejscem spotkań i odpoczynku.

, która stała się chętnie wybieranym miejscem spotkań i odpoczynku. Wodotrysk w formie tak zwanego mokrego chodnika bliżej ulicy Marszałkowskiej, wyróżniający się efektownym oświetleniem po zmroku.

Oba obiekty działają w zamkniętym obiegu wody, która jest regularnie monitorowana, oczyszczana i chlorowana. Teraz zostaną odpowiednio zabezpieczone, aby bez przeszkód działać w kolejnym sezonie letnim.

Jak miejskie służby zabezpieczą zieleń przed zimą?

Proces wyłączania wodotrysków rozpocznie się z początkiem listopada. Tuż po odcięciu dopływu wody wokół fontanny krajobrazowej pojawią się specjalne wygrodzenia przeciwsolne. Ich zadaniem jest ochrona pobliskich trawników przed chlorkiem sodu, który mimo braku stosowania soli na terenie Nowego Centrum Warszawy, może być nanoszony na obuty i koła pojazdów.

Prace obejmą również kompleksową pielęgnację okolicznej roślinności. Drogowcy zapowiadają między innymi piaskowanie trawników, co pozwoli na lepsze napowietrzenie gleby oraz poprawi wsiąkanie wody opadowej w okresie zimowym.

Prace w rejonie Nowego Centrum Warszawy idą dalej

Mimo że fontanny na Złotej zapadają w sen zimowy, prace budowlane i wykończeniowe w tej części miasta nie zwalniają tempa. Cała modernizacja obejmuje obszar o powierzchni około 3 hektarów, a roboty przeniosły się obecnie na kolejne odcinki.

Główne działania wykonawców skupiają się teraz w następujących miejscach:

Rejon ulicy Sienkiewicza oraz Filharmonii Narodowej , gdzie powstają nowe przestrzenie dla pieszych.

, gdzie powstają nowe przestrzenie dla pieszych. Dawny parking na Placu Młynarskiego , przeobrażany w miejski plac.

, przeobrażany w miejski plac. Rejon Pasażu Wiecha, ulicy Sienkiewicza i Zgoda, gdzie trwają prace nad montażem efektownej pergoli.

W całym kwartale sukcesywnie montowana jest także nowa mała architektura oraz kontynuowane są nasadzenia zieleni, która wiosną dopełni wygląd odmienionego Śródmieścia.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe