Nowa obwodnica powstanie na Mazowszu. "To kluczowa inwestycja"

Obwodnica Gąbina coraz bliżej realizacji

Jak wynika z informacji przekazanych przez zespół prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, regionalny Zarząd Dróg Wojewódzkich dysponuje już gotową koncepcją i decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. W ramach inwestycji powstać ma 3,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 577 - wschodnia obwodnica Gąbina.

- Jest to kluczowa inwestycja, która pozwoli na wyprowadzenie uciążliwego ruchu samochodowego z miasta. Będzie więc bezpieczniej, a na tym skorzystają kierowcy i mieszkańcy Gąbina. Dziś podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji, która powinna być gotowa w ciągu dwóch lat - poinformował 20 marca marszałek Adam Struzik. Na samo rozpoczęcie budowy kierowcy muszą więc jeszcze poczekać.

Przygotowaniem wspomnianej dokumentacji zajmie się firma Arkas-Projekt z Olsztyna. Wykonany właśnie krok wiąże się z kosztami na poziomie blisko 790 tys. zł. Pieniądze na ten cel przekaże samorząd województwa mazowieckiego.

Jaka dokładnie będzie wschodnia obwodnica Gąbina? Kierowcy skorzystają z nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 577 między rondem w ul. Warszawskiej i planowanym rondem na drodze wojewódzkiej nr 574 (ul. Dobrzykowska). - Zaplanowano m.in. budowę jezdni głównej o szerokości siedmiu metrów i jezdni dodatkowych o szerokości 3,5 metra, utworzenie kompleksowego systemu odwodnienia czy montaż nowoczesnego oświetlenia. Na nowym odcinku powstaną także dwa skrzyżowania - przekazali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Nowe obwodnice powstają w woj. mazowieckim

Warto zaznaczyć, że w kwestii budowy nowych obwodnic w woj. mazowieckim dzieje się naprawdę sporo. Tylko w ostatnich dniach informowaliśmy o wyborze firmy, która zajmie się zaprojektowaniem i budową 10-kilometrowej obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79 oraz o wskazaniu projektanta Wschodniej Obwodnicy Warszawy, czyli ok. 16-kilometrowego odcinka S17 od węzła Drewnica do węzła Warszawa Wschód. Tymi inwestycjami zajmuje się jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowy most powstanie w Warszawie - zobacz zdjęcia:

37

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?