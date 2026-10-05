Nowe Centrum Warszawy to nie wszystko. Rafał Trzaskowski ogłosił nowy program dla historycznego serca stolicy

Wielkie zmiany w historycznym sercu Warszawy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział inaugurację nowego, wieloletniego projektu inwestycyjnego, który obejmie centrum miasta. Będzie to niejako kontynuacja idei Nowego Centrum Warszawy, która przyniosła takie zmiany w Śródmieściu jak m.in.: plac Centralny, kładkę pieszo-rowerową nad Wisłą, czy rewitalizację ulicy Złotej.

Tym razem wielkie zmiany obejmą historyczne serce miasta, a więc Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz tereny przylegające takie jak Mariensztat. To właśnie to ostatnie miejsce będzie stanowiło pierwszą odsłonę nowej inicjatywy władz miasta.

- Ogłaszamy konkurs architektoniczny na Mariensztat. Mój ukochany Mariensztat. To jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Warszawy. Osiedle zaprojektowane po wojnie przez Zygmunta Stępińskiego. Jeden z pierwszych symboli odbudowy stolicy z genialnym, klimatycznym rynkiem w środku - opowiada prezydent Warszawy. Zwraca przy tym uwagę, że miejsce to jest dziś słabo połączone zarówno ze Starówką, Traktem Królewskim, jak i Bulwarami Wiślanymi. Przez to często bywa pomijane i nieodwiedzane chociażby przez turystów.

- Chcemy, żeby architekci pokazali jak otworzyć Mariensztat na Wisłę i na Starówkę, jak uporządkować rynek, jak zagospodarować teren pod wiaduktem trasy W-Z. Jak dodać zieleni, zachowując to co historyczne.

Poza tym w ramach programu "Historyczne centrum Warszawy" ma zostać wykonany nowy, spójny system oświetlenia całej historycznej części miasta, dodanie nowej zieleni, utworzenie specjalnego punktu "Wars Welcome Center" przy Nowym Świecie 63 (swoisty miejski salon Warszawy, w którym każdy turysta będzie mógł zaplanować jak zwiedzać miasto), a także przebudowa dawnego kina Wars na Rynku Nowego Miasta, które znów ma być dumą tej części Śródmieścia - powstanie tam sala na 400 osób.

Miejsce do życia zamiast skansenu

- Najstarsza część Warszawy nie jest skansenem. Tu mieszkają ludzie, działają sklepy, kawiarnie, szkoły i to dla nich ten program jest przede wszystkim. Aby historyczne centrum było miejscem codziennego życia.

Program "Historyczne centrum Warszawy" zostanie oficjalnie zainaugurowany. Jak podkreśla Rafał Trzaskowski to wyjątkowo ważny program, bo obejmuje miejsca, które są wizytówką Warszawy dla świata. Przypomniał przy tym, że stołeczna Starówka od 1980 roku znajduje się na Liście UNESCO jako unikatowy w skali globu przykład całkowitej odbudowy historycznej miasta po zniszczeniu.

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