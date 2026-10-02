Nowe rozwiązanie na ważnej trasie w stolicy ma raz na zawsze zakończyć uciążliwe opóźnienia

Koniec z staniem w korkach na ważnym korytarzu

Nowy korytarz autobusowy funkcjonuje od czwartku i ma kluczowe znaczenie dla sprawności stołecznej komunikacji. Aleja Zieleniecka to niezwykle ważna arteria łącząca ulicę Targową oraz Grochowską z trasą Mostu Poniatowskiego. Dodatkowo obsługuje ona intensywny ruch pasażerski podczas masowych wydarzeń organizowanych na pobliskim Stadionie Narodowym. Dotychczas autobusy jadące w stronę Pragi-Północ regularnie grzęzły tu w zatorach drogowych, co paraliżowało rozkłady jazdy.

Skrajne opóźnienia autobusów przechodzą do historii

Przez Aleję Zieleniecką przebiegają trasy czterech dziennych linii autobusowych, w tym popularnej linii przyspieszonej numer 509. W ciągu zwykłej godziny na przystanku Al. Zieleniecka 02 zatrzymują się średnio 24 autobusy. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego liczba ta wzrasta do około 60 pojazdów. Przed wyznaczeniem buspasa warunki drogowe były dla nich bezwzględne.

Analizy ruchu drogowego wykazały, że podczas popołudniowych szczytów blisko 40 procent kursów było opóźnionych. Z kolei co czwarty autobus potrzebował na pokonanie tego krótkiego odcinka dwukrotnie więcej czasu niż zwykle. W najbardziej skrajnych przypadkach przejazd potrafił wydłużyć się nawet trzykrotnie, co powodowało ogromne straty czasu dla pasażerów i rozregulowanie całych linii w innych częściach miasta.

Kto oprócz autobusów skorzysta z nowego pasa

Dzięki nowej organizacji ruchu przejazdy staną się w pełni przewidywalne. W przyszłości pozwoli to Zarządowi Transportu Miejskiego na korektę rozkładów jazdy oraz optymalizację liczby pojazdów obsługujących te trasy. Warto pamiętać, że z wydzielonego pasa nie będą korzystać wyłącznie autobusy miejskie. Do poruszania się nowym korytarzem uprawnione są również inne pojazdy:

karetki pogotowia ratunkowego

miejski transport osób z niepełnosprawnościami

taksówki

motocykle

Warszawiacy stawiają na transport publiczny

Wprowadzenie priorytetu dla autobusów na Pradze to odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców. Według danych z Barometru Warszawskiego zebranych w czerwcu 2026 roku aż 93 procent ankietowanych uważa komunikację miejską za kluczowy obszar zarządzania stolicą. Popularność transportu zbiorowego stale rośnie. W ubiegłym roku odnotowano ponad 932 miliony przejazdów, z czego blisko 421 milionów podróży odbyło się właśnie autobusami.

Sprawdzone rozwiązanie, które zmniejsza korki

W stolicy funkcjonuje obecnie prawie 90 kilometrów buspasów, a ich wysoka skuteczność jest mierzalna i udowodniona. Doskonałym przykładem są statystyki z Doliny Służewieckiej. Po wyznaczeniu tam buspasa czas podróży autobusów skrócił się trzykrotnie, a liczba pasażerów wybierających transport publiczny wzrosła o 68 procent. Jednocześnie zauważalnie spadła liczba aut osobowych na tym odcinku, co przyniosło ulgę kierowcom, którzy z różnych przyczyn muszą korzystać z samochodów prywatnych.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe