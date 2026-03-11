To on miał ostrzelać szkołę w centrum Warszawy. Policja zatrzymała 43-latka

Jacek Chlewicki
2026-03-11 19:11

Policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzewanego o ostrzelanie budynku przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. W obiekcie mieści się szkoła. Do zdarzenia doszło w środę (11.03) rano. Funkcjonariusze szybko ustalili podejrzanego i zatrzymali go jeszcze tego samego dnia.

Autor: Policja Śródmieście/ Materiały prasowe
  • Do zdarzenia doszło rano przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie
  • Ostrzelany został budynek, w którym mieści się szkoła
  • Policja zatrzymała 43-letniego obywatela Polski
  • Mężczyznę ujęto w lokalu przy ul. Gagarina na Mokotowie
  • W mieszkaniu znaleziono wiatrówkę i metalowe kulki

Funkcjonariusze ze Śródmieścia, współpracując z policjantami Komendy Stołecznej Policji, podjęli działania po informacji o ostrzelaniu budynku przy ul. Marszałkowskiej. Podczas incydentu nie ucierpiał żaden z uczniów ani pracowników szkoły. Dzięki pracy operacyjnej kryminalnych udało się szybko ustalić osobę, która mogła mieć związek ze zdarzeniem. 43-letni obywatel Polski został zatrzymany w jednym z lokali przy ul. Gagarina na warszawskim Mokotowie.

Policja zabezpieczyła broń

Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego funkcjonariusze znaleźli przedmiot, który mógł zostać użyty podczas zdarzenia. Zabezpieczono: pistolet pneumatyczny typu wiatrówka, metalowe kulki wykorzystywane jako amunicja.

Trwają dalsze czynności

Zatrzymany mężczyzna trafił do dyspozycji śródmiejskiej komendy Policji. Funkcjonariusze prowadzą z nim dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.

