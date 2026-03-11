To on miał ostrzelać szkołę w centrum Warszawy. Policja zatrzymała 43-latka

Do zdarzenia doszło rano przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie

Ostrzelany został budynek, w którym mieści się szkoła

Policja zatrzymała 43-letniego obywatela Polski

Mężczyznę ujęto w lokalu przy ul. Gagarina na Mokotowie

W mieszkaniu znaleziono wiatrówkę i metalowe kulki

Funkcjonariusze ze Śródmieścia, współpracując z policjantami Komendy Stołecznej Policji, podjęli działania po informacji o ostrzelaniu budynku przy ul. Marszałkowskiej. Podczas incydentu nie ucierpiał żaden z uczniów ani pracowników szkoły. Dzięki pracy operacyjnej kryminalnych udało się szybko ustalić osobę, która mogła mieć związek ze zdarzeniem. 43-letni obywatel Polski został zatrzymany w jednym z lokali przy ul. Gagarina na warszawskim Mokotowie.

Policja zabezpieczyła broń

Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego funkcjonariusze znaleźli przedmiot, który mógł zostać użyty podczas zdarzenia. Zabezpieczono: pistolet pneumatyczny typu wiatrówka, metalowe kulki wykorzystywane jako amunicja.

Trwają dalsze czynności

Zatrzymany mężczyzna trafił do dyspozycji śródmiejskiej komendy Policji. Funkcjonariusze prowadzą z nim dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.

