PKP Intercity kupi kolejne używane wagony Deutsche Bahn. Zobaczyliśmy z bliska sprzęt z Niemiec

Zakład REMTRAK w Opolu odnawia wagony dla PKP Intercity

Opolski oddział firmy REMTRAK zajmuje się gruntowną przebudową taboru pozyskanego od niemieckiego operatora. Pracownicy nie ograniczają się do drobnych poprawek wizualnych, ale przeprowadzają kompleksową modernizację. Specjaliści dokładnie badają stan techniczny każdego pojazdu, montują nowe podłogi i odświeżają całą przestrzeń pasażerską. Proces obejmuje również wymianę zużytych elementów oraz tapicerki, a na koniec składy zyskują charakterystyczną malaturę PKP Intercity, by w pełni gotowe wrócić na tory.

Pod koniec minionego roku polski przewoźnik wzbogacił swoją flotę o 50 takich pojazdów. Obecnie dwadzieścia z nich obsługuje już krajowe trasy dalekobieżne, wożąc pasażerów między innymi w pociągu EIC Viadrina kursującym na linii Wrocław Główny i Warszawa Wschodnia. Kolejne maszyny przechodzą właśnie niezbędne prace modernizacyjne. Decyzja o imporcie wynikała z gigantycznego wzrostu zainteresowania podróżami i palącej potrzeby zwiększenia liczby dostępnych miejsc. Używany tabor zza zachodniej granicy wybrano ze względu na korzystną cenę, świetną jakość i natychmiastową dostępność. Krajowi producenci nie dysponują aktualnie wolnymi mocami przerobowymi, mimo że PKP Intercity podpisało z polskimi firmami umowy warte miliardy złotych. Zrealizowanie nowych zamówień błyskawicznie okazało się po prostu niemożliwe.

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Komfort i wyciszenie, czyli wnętrze zmodernizowanych wagonów z Niemiec

Wizyta w opolskiej placówce pozwoliła nam z bliska ocenić wagony na różnym etapie prac remontowych, a także te całkowicie przygotowane do drogi. Środek pojazdów prezentuje się niezwykle okazale, oferując podróżnym dużą przestrzeń i wysoką funkcjonalność. Ostateczny efekt nie odbiega standardem od innych nowoczesnych składów kursujących po polskich torach. Pasażerowie mają do dyspozycji wygodne fotele i świetnie zaprojektowane wnętrze, które gwarantuje naprawdę wysoki komfort podczas długich tras. Zobacz zdjęcia wnętrza zmodernizowanego wagonu z Niemiec, aby potwierdzić jakość wykonanych prac.

Należy wyraźnie podkreślić, że sprowadzone z Niemiec maszyny nie noszą śladów nadmiernej eksploatacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wygodę podróżujących. Chociaż mówimy o sprzęcie używanym, to po opuszczeniu zakładów remontowych wygląda on bardzo solidnie i po prostu estetycznie.

Pozytywnym zaskoczeniem jest także doskonała izolacja akustyczna. Pojazdy poruszają się po torach niezwykle cicho, co z pewnością ucieszy klientów wybierających najdłuższe połączenia kolejowe w naszym kraju.

Janusz Malinowski zapowiada kolejne zakupy od Deutsche Bahn

Reprezentanci PKP Intercity spotkali się w czwartek z przedstawicielami mediów, aby opowiedzieć o kolejnych inwestycjach taborowych spółki. Prezes zarządu Janusz Malinowski poinformował o planach ponownego skorzystania z oferty niemieckiego odpowiednika, czyli Deutsche Bahn. Zgodnie z zapowiedziami, narodowy przewoźnik zamierza w połowie lipca powalczyć o potężną partię kolejnych pojazdów. Władze firmy liczą na szybkie sfinalizowanie tej procedury. Wypowiadając się dla dziennikarzy, szef przedsiębiorstwa ujawnił dokładne szczegóły nadchodzącej transakcji.

„17 lipca złożymy ofertę na zakup 96 wagonów z Niemiec. Są one w jeszcze lepszym stanie niż te, które kupiliśmy w ubiegłym roku” – zadeklarował prezes PKP Intercity.

Te słowa potwierdzają jasno obrany kurs firmy. Zasób używanych maszyn w barwach polskiego przewoźnika ma ulec w najbliższym czasie naprawdę potężnemu zwiększeniu.

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Adam Wawrzyniak z PKP Intercity o rekordowej flocie i liczbie pasażerów

Adam Wawrzyniak, zasiadający w zarządzie PKP Intercity, zwrócił uwagę na imponujące zaplecze techniczne przedsiębiorstwa. „PKP Intercity w swojej flocie posiada obecnie ok. 1,6 tys. sprawnych wagonów i to najwięcej w historii spółki” – zaznaczył przedstawiciel kierownictwa. Podał również konkretne argumenty uzasadniające sięgnięcie po tabor z drugiej ręki. Decyzja o niemieckich zakupach to bezpośrednia reakcja na lawinowy wręcz przyrost klientów podróżujących krajowymi pociągami. Statystyki jednoznacznie potwierdzają ten dynamiczny trend.

W 2024 roku pociągi spółki przewiozły łącznie 89,2 miliona podróżnych, a długoterminowe prognozy przewidują, że do 2026 roku ta liczba wzrośnie do około 96 milionów. Warto również dodać, że w minionym roku obrotowym narodowy operator zanotował znakomite wyniki finansowe, wypracowując ponad pół miliarda złotych czystego zysku.