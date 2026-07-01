Płoną trawy wzdłuż torów. Ogromne utrudnienia na kolei, odwołane pociągi

Mazowsze. Pożar traw przy torach kolejowych

- Strażacy prowadzą działania na odcinku od miejscowości Mienia do granic powiatu siedleckiego. Są to działania rozproszone. Jest kilka zarzewi ognia. Ma tam miejsce pożar nieużytków na nasypie kolejowym, jak również terenów przyległych do tego nasypu w postaci zarośli, jak również młodnika. W tej chwili z ogniem walczy ponad 20 zastępów straży pożarnej. Kolejne są w drodze - relacjonował w rozmowie z Radiem Eska kpt. Piotr Jałocha ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Dodał, że nie ma żadnych zagrożeń dla zabudowań, a ruch na kolei został wstrzymany. - Pociągi będące w ruchu zostały zatrzymane na stacjach - przekazał strażak.

Wzajemne honorowanie biletów

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że z powodu działań strażaków na szlaku Mińsk Mazowiecki – Mrozy – Kotuń występują utrudnienia w kursowaniu pociągów KM. Możliwe są opóźnienia, przekierowania oraz relacje skrócone. Koleje Mazowieckie poinformowały o wprowadzeniu wzajemnego honorowania biletów KM/IC na odcinku Warszawa Zachodnia – Łuków w obu kierunkach.

Opóźnione są też pociągi dalekobieżne. Pociąg IC PODLASIE relacji Terespol – Warszawa Zachodnia jest już opóźniony 145 minut. Tyle samo jest też opóźniony pociąg IC RADZIWIŁŁ relacji Warszawa Zachodnia – Terespol.

Z kolei pociąg IC BOCIAN relacji Białystok – Warszawa Wschodnia jest opóźniony 108 minut.

Wybierając się w podróż pociągiem warto śledzić komunikaty na Portalu Pasażera.

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