Podsiadło zagra w 2027 w Warszawie. Towarzyszyć mu będzie młoda ikona polskiego rapu

Festiwal Zorza 2027 w Warszawie - data, miejsce

Dawid Podsiadło ogłosił powrót swojego festiwalu muzycznego. ZORZA wspierana przez T-Mobile zabłyśnie na koncertowym niebie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, latem 2027 roku. Poznaliśmy już terminy i lokalizacje przyszłorocznej serii koncertów.

Wiemy już, że Zorza 2027 pojawi się także w Warszawie. Do stolicy festiwal sygnowany nazwiskiem Podsiadły zawita w dniach 30-31 lipca (piątek-sobota). W stosunku do pierwszej edycji z 2025 roku, nastąpi zmiana adresu imprezy. O ile rok temu odbywała się ona na terenie warszawskiego AWF-u na Bielanach (co spotkało się z krytyką i generowało problemy - więcej o tym w naszej relacji), tak na 2027 organizatorzy przewidzieli zupełnie inną lokalizację.

W przyszłym roku uczestnicy Zorzy zbiorą się na terenie lotniska na Bemowie, czyli w jednej z najpopularniejszych koncertowych miejscówek w stolicy. Odbywa się tu m.in. Męskie Granie, czyli największa konkurencja festiwalu Dawida.

Poza stolicą machina koncertowa Zorzy pojawi się również w następujących miejscach:

04-05.06.2027 - Kraków, Lotnisko Rakowice - Czyżyny

25-26.06.2027 - Wrocław, AWF Wrocław

16-17.07.2027 - Poznań, Lotnisko Ławica

13-14.08.2027 - Gdańsk, Błonia Polsat Plus Arena Gdańsk

27-28.08.2027 - Katowice, Lotnisko Muchowiec

Podsiadło wystąpi w Warszawie na swoim festiwalu

Podobnie jak w 2025 roku główną gwiazdą festiwalu będzie sam organizator, czyli Dawid Podsiadło. 33-letnia ikona polskiego popu znów wystąpi w oba festiwalowe dni.

Wiemy już, kto będzie towarzyszył mu podczas piątkowych występów. Będzie to 24-letni Sobel, czyli jeden z najpopularniejszych młodych wokalistów i raperów łączący w swojej twórczości pop i hip-hop. Artyści nie tylko zagrają wspólny koncert w każdy piątkowy wieczór festiwalu, ale też nagrają wspólnie mini-album. Podobny powstał w 2025 roku, gdy piątkową partnerką Podsiadły była Kaśka Sochacka.

Fani mieli już okazję zobaczyć obu artystów w akcji - stało się to w sobotę, 6 czerwca podczas pierwszego koncertu tegorocznej stadionowej trasy Dawida Podsiadły na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Panowie zagrali utwór Sobla: KOCHASZ? i zapowiedzieli współpracę przy Zorzy 2027.

Na razie nie jest znana tożsamość drugiego artysty, który będzie towarzyszył Podsiadle podczas sobotnich koncertów. Jeśli artysta pójdzie tropem Zorzy z 2025 będzie to artysta starszego pokolenia. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Podsiadło dzielił scenę z Arturem Rojkiem.

Bilety na Zorzę 2027

Pierwsza część przedsprzedaży ruszyła już w niedzielę, 7 czerwca. Mogą w niej wziąć udział posiadacze biletów z ZORZY 2025 oraz Biuletynowicze zapisani do oficjalnego Biuletynu Dawida Podsiadło.

Dostęp do drugiej części przedsprzedaży będą mieli wyłącznie użytkownicy Allegro Smart!. Pula wystartuje 1 lipca od godziny 12:00 i potrwa do 3 lipca godz. 12:00 lub do wyczerpania. Regularna sprzedaż biletów dla wszystkich zainteresowanych rozpocznie się z kolei jesienią.

Dawid Podsiadło i Sobel wydają wspólną płytę. Specjalny projekt na festiwal Zorza 2027:

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