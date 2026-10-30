Pogoda na Wszystkich Świętych jak z horroru. Spadnie deszcz i śnieg

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Deszcz i śnieg 1 listopada

Tegoroczna uroczystość Wszystkich Świętych przyniesie niestety jesienną słotę. Zamiast słonecznej aury zobaczymy duże zachmurzenie, opady deszczu i poczujemy wyraźny chłód, a w niektórych regionach Polski spadnie nawet śnieg.

W niedzielę, 1 listopada, niebo nad krajem zasnują chmury. Szansę na większe przejaśnienia mają jedynie mieszkańcy północy i zachodu, choć nawet w tych województwach pogodna aura nie utrzyma się przez cały dzień.

W wielu regionach kraju pojawi się przelotny deszcz, a na południowym wschodzie synoptycy zapowiadają słabą mżawkę. Odwiedzający cmentarze muszą więc przygotować się na mokre alejki i wyjątkowo nieprzyjemne warunki podczas wizyt na grobach bliskich.

Zdecydowanie najbardziej zimowych warunków należy spodziewać się na terenach górskich. Synoptycy prognozują tam opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu, który wystąpi w wybranych miejscach.

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Temperatura 1 listopada. Na Podhalu słupki rtęci spadną do zera

Wskazania termometrów także nie będą sprzyjać dłuższemu przebywaniu na zewnątrz. W najcieplejszej części dnia w większości regionów zobaczymy maksymalnie od 8 do 11 stopni Celsjusza, ale w rejonach podgórskich temperatura wyniesie zaledwie około 6 stopni, co oznacza jeszcze większy chłód.

Wyjątkowo rześki okaże się również poranek. Minimalne wartości na termometrach wyniosą od 2 do 6 stopni Celsjusza, przy czym na Podhalu temperatura spadnie w okolice zera.

W całym kraju powieje przeważnie słaby, a lokalnie umiarkowany wiatr. Podmuchy będą nadciągać głównie z kierunku wschodniego, natomiast we wschodnich województwach powieje także z północy.

Prognozy jednoznacznie wskazują, że tegoroczny dzień Wszystkich Świętych upłynie pod znakiem chłodu i wilgoci. Przed wyjściem na cmentarz dobrze jest zaopatrzyć się w parasol, ciepłe ubrania i buty odporne na deszcz. Na szczególną ostrożność i trudne warunki muszą przygotować się osoby odwiedzające cmentarze w miejscowościach górskich, gdzie poza deszczem może spaść również śnieg.