Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego na Powązkach. Wśród żałobników znane nazwiska

Alicja Franczuk
PAP
2026-04-17 16:09

Wiesław Myśliwski, wybitny polski prozaik i dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike, spoczął 17 kwietnia na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W ostatniej drodze zasłużonemu pisarzowi towarzyszyły tłumy, w tym przedstawiciele świata kultury i polityki, tacy jak Grażyna Barszczewska czy Włodzimierz Czarzasty.

Tłumy bliskich, przyjaciół i znajomych zgromadziły się w piątek, 17 kwietnia, w stolicy, aby oddać hołd zmarłemu twórcy. Z ogromnego portretu umieszczonego tuż obok urny, Wiesław Myśliwski spoglądał na zgromadzonych pełnym zadumy wzrokiem.

W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły znane osobistości, między innymi aktorka Grażyna Barszczewska oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Głos zabrał również historyk literatury Andrzej Mencwel. W swoim przemówieniu badacz podkreślił, że w twórczości zmarłego prozaika słowo nigdy nie było traktowane w sposób bezosobowy.

- Trzeba przyjąć, że słowo jest ciałem, że bez niego świat pustoszeje i dawać temu pisarskie świadectwo - mówił.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców, a grób Wiesława Myśliwskiego na Powązkach Wojskowych został całkowicie przykryty kwiatami.

Kim był dwukrotny laureat nagrody Nike, Wiesław Myśliwski?

Przyszły literat przyszedł na świat 25 marca 1932 roku w miejscowości Dwikozy, niedaleko Sandomierza w województwie świętokrzyskim. Jego literacki debiut przypadł na rok 1967, kiedy to opublikował powieść „Nagi sad”, będącą opowieścią o ojcu. Uznawany jest za czołowego reprezentanta nurtu chłopskiego, zgłębiającego kwestie wiejskiej tożsamości na tle historycznych transformacji. Napięcia pomiędzy dziedzictwem a aspiracjami opisał w wydanym w 1970 roku „Pałacu” oraz w dramacie „Klucznik” z 1978 roku. Powieść „Kamień na kamieniu” (1984) powszechnie uważana jest za jego najobszerniejszą epopeję poświęconą losom polskiej wsi. Największe prestiżowe laury przyniosły mu jednak kolejne publikacje. Książka „Widnokrąg” z 1996 roku zagwarantowała mu Nagrodę Nike w 1998 roku. Identyczne wyróżnienie zdobył za wydany w 2006 roku „Traktat o łuskaniu fasoli”. W późniejszym czasie na rynku ukazały się także „Ostatnie rozdanie” (2013), „Ucho igielne” (2018) oraz zbiór esejów i wywiadów zatytułowany „W środku jesteśmy baśnią” (2022).

„Śmierć nie jest końcem, śmierć jest tylko przystankiem w drodze, z którego wyrusza się dalej, tyle że już bez bagażu, który się przez całe życie taszczyło” - pisał Myśliwski w „Ostatnim rozdaniu”.

Ten wybitny polski pisarz odszedł 29 marca 2026 roku, mając 94 lata. Smutną nowinę o jego odejściu przekazał opinii publicznej Instytut Książki.

