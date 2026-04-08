Potężny pożar hurtowni pod Warszawą. Kłęby dymu widać z daleka, trwa akcja służb

Pożar hurtowni spożywczej w Łomnej. Ogień blisko drogi nr 7

Ogień wybuchł w środę, 8 kwietnia, tuż przed godziną 14:00. Pożar objął halę hurtowni spożywczej zlokalizowanej w Łomnej przy ulicy Gdańskiej, niedaleko drogi krajowej nr 7.

Początkowe informacje sugerowały, że pożar zainicjował się w rejonie zbiornika z paliwem, by następnie szybko zająć pobliskie elementy. Takie zgłoszenie miało wpłynąć do służb.

"Nie mogę tego ani potwierdzić, ani wykluczyć. My fizycznie tam takiego zbiornika nie zastaliśmy, ale nie można wykluczyć, że jakiś pojemnik, zbiornik, który mógł być z tworzywa sztucznego, zdematerializował się w wyniku pożaru" - wyjaśnił kpt. Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Strażacy walczą z żywiołem w Łomnej. Sytuacja wciąż nieopanowana

W działaniach gaśniczych uczestniczy około 20 zastępów straży pożarnej. Akcja ratownicza wciąż trwa, a sytuacja pozostaje nieopanowana. Strażacy koncentrują się na ograniczeniu obszaru pożaru i zablokowaniu jego dalszego rozprzestrzeniania się.

"W tym momencie pożar nie jest jeszcze do końca opanowany. W wyniku zdarzenia nikt na szczęście nie odniósł obrażeń" – dodał kpt. Paweł Plagowski.

Jeszcze przed przybyciem strażaków, wszyscy przebywający w hurtowni pracownicy oraz klienci zdołali bezpiecznie opuścić zagrożony teren. Szczegółowe przyczyny powstania ognia oraz pełny wymiar zniszczeń zostaną ustalone po definitywnym zakończeniu akcji ratunkowej.

