Potrącenie rowerzysty w Warszawie. Szyba Skody roztrzaskana, mężczyzna w ciężkim stanie

Roztrzaskana szyba Skody – to jeden z widocznych śladów poważnego potrącenia na Mokotowie.

Rowerzysta w ciężkim stanie trafił do szpitala po zderzeniu z samochodem.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. W miejscu potrącenia nie ma sygnalizacji świetlnej.

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Potrącenie pod Trasą Siekierkowską. Rowerzysta ciężko ranny

W niedzielne popołudnie na Mokotowie doszło do poważnego wypadku. Według wstępnych ustaleń kierująca Skodą uderzyła w rowerzystę przejeżdżającego przez wyznaczony przejazd. W tym miejscu nie ma sygnalizacji świetlnej.

Mężczyzna upadł na jezdnię i doznał poważnych obrażeń. Ratownicy zabrali go do szpitala w ciężkim stanie.

Przednia szyba rozbita

Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują skalę uderzenia. Przednia szyba Skody jest pokryta gęstą siecią pęknięć, na ziemi widać ślady krwi i pozostałości po akcji ratunkowej. Na miejscu pracowali policjanci z drogówki, którzy zabezpieczali ślady i ustalali, jak przebiegało potrącenie. Kierująca samochodem była trzeźwa. Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do zderzenia.

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To nie pierwszy taki wypadek w tej okolicy

Przejazd rowerowy na ulicy Polskiej pod Trasą Siekierkowską ponownie znalazł się w centrum uwagi. Wcześniej również dochodziło tam do niebezpiecznych sytuacji z udziałem rowerzystów. Policjanci wyjaśniają okoliczności niedzielnego wypadku. Na tym etapie nie przesądzono, kto ponosi za niego odpowiedzialność.

Źródło: Miejski Reporter