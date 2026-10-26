Potrącenie rowerzysty w Warszawie. Szyba Skody roztrzaskana, mężczyzna w ciężkim stanie

- Roztrzaskana szyba Skody – to jeden z widocznych śladów poważnego potrącenia na Mokotowie.
- Rowerzysta w ciężkim stanie trafił do szpitala po zderzeniu z samochodem.
- Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. W miejscu potrącenia nie ma sygnalizacji świetlnej.
Potrącenie pod Trasą Siekierkowską. Rowerzysta ciężko ranny
W niedzielne popołudnie na Mokotowie doszło do poważnego wypadku. Według wstępnych ustaleń kierująca Skodą uderzyła w rowerzystę przejeżdżającego przez wyznaczony przejazd. W tym miejscu nie ma sygnalizacji świetlnej.
Mężczyzna upadł na jezdnię i doznał poważnych obrażeń. Ratownicy zabrali go do szpitala w ciężkim stanie.
Przednia szyba rozbita
Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują skalę uderzenia. Przednia szyba Skody jest pokryta gęstą siecią pęknięć, na ziemi widać ślady krwi i pozostałości po akcji ratunkowej. Na miejscu pracowali policjanci z drogówki, którzy zabezpieczali ślady i ustalali, jak przebiegało potrącenie. Kierująca samochodem była trzeźwa. Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do zderzenia.
To nie pierwszy taki wypadek w tej okolicy
Przejazd rowerowy na ulicy Polskiej pod Trasą Siekierkowską ponownie znalazł się w centrum uwagi. Wcześniej również dochodziło tam do niebezpiecznych sytuacji z udziałem rowerzystów. Policjanci wyjaśniają okoliczności niedzielnego wypadku. Na tym etapie nie przesądzono, kto ponosi za niego odpowiedzialność.
Źródło: Miejski Reporter