Laboratorium klofedronu pod Warszawą. Ponad 1,5 tony narkotyków i 82 mln złotych

CBŚP zabezpieczyło ponad 1600 kg klofedronu o czarnorynkowej wartości ponad 82 mln zł.

W laboratorium zatrzymano trzech mężczyzn, a podczas kolejnych czynności znaleziono również około 650 tys. zł w gotówce.

Podejrzani spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. Laboratorium działało na ogromną skalę

Ponad tona narkotyków i profesjonalne laboratorium

To była duża akcja CBŚP. W drugiej połowie października w działaniach wzięło udział ponad 60 funkcjonariuszy. Ich celem była grupa podejrzewana o produkcję narkotyków syntetycznych.

W powiecie nowodworskim policjanci odkryli laboratorium, w którym wytwarzano klofedron. Nielegalna produkcja odbywała się w dwóch pomieszczeniach gospodarczych. W jednym działała profesjonalna linia produkcyjna, drugie służyło jako suszarnia.

Funkcjonariusze wkroczyli, gdy trzej mężczyźni zajmowali się produkcją narkotyków. Zatrzymali ich na miejscu, a następnie zabezpieczyli ogromną ilość substancji.

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82 miliony złotych na czarnym rynku. Znaleźli też gotówkę

Policjanci przejęli ponad 1600 kilogramów klofedronu, którego czarnorynkową wartość oszacowano na ponad 82 mln zł. To jednak nie wszystko. Kolejne narkotyki znaleziono podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również około 650 tys. zł w gotówce.

Trzech mężczyzn za kratami. Grozi im nawet 20 lat więzienia

Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Krajowej w Łodzi. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich trzech podejrzanych na trzy miesiące. Za zarzucane im przestępstwa grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest w toku. Planowane są kolejne czynności, które mają pomóc w ustaleniu pełnej skali nielegalnego procederu.

Niebezpieczna produkcja. Zagrożenie nie tylko dla użytkowników

Nielegalne laboratoria narkotykowe stanowią zagrożenie nie tylko dla osób zażywających wytwarzane tam substancje. Wykorzystywane podczas produkcji chemikalia mogą doprowadzić do pożaru, wybuchu lub skażenia środowiska.

Klofedron należy do substancji psychotropowych, a jego zażywanie może wiązać się z poważnym ryzykiem dla zdrowia. Policjanci podkreślają, że zwalczanie nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków jest jednym z istotnych elementów walki z przestępczością zorganizowaną.