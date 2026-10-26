Westfield Days w Westfield Arkadia: muzyczne metamorfozy, kreatywne DIY, pet care i arcade’owa zabawa

Westfield Days to wydarzenie dla tych, którzy lubią odkrywać nowe pasje, szukać inspiracji i dobrze spędzać czas, bez względu na wiek i zainteresowania. W Westfield Arkadia muzyka połączy się z makijażem, self-care z troską o pupila, a kreatywność z personalizacją codziennych przedmiotów. Na uczestników czekać będą również nagrody od marek e.l.f., Rituals i Lindt.

– Pasja nie zawsze zaczyna się od gotowego pomysłu. Czasem wystarczy impuls: rozmowa, nowy smak, kreatywna aktywność albo kilka minut spędzonych na próbowaniu czegoś po raz pierwszy. Właśnie takie momenty chcemy stworzyć podczas Westfield Days w Westfield Arkadia. To wydarzenie, które pozwala na chwilę wyjść z rutyny, sprawdzić, co nas ciekawi, i spędzić czas w sposób, który naprawdę daje energię – mówi Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia.

Autor: Westfield Arkadia/ Materiały prasowe

Beauty, muzyka i chwila dla siebie

Jedną z atrakcji Westfield Days będzie strefa Make-up & Music, w której muzyka stanie się punktem wyjścia do stworzenia makijażowej metamorfozy. Odwiedzający będą mogli wybrać jedną z czterech przygotowanych playlist, a każdej z nich będzie odpowiadał konkretny look inspirowany jej charakterem i nastrojem. Po wybraniu playlisty uczestnik założy słuchawki, zanurzy się w wybranych dźwiękach i usiądzie w fotelu, a wizażystka wykona makijaż dopasowany do muzycznej atmosfery.

Z kolei strefa Pet Care & Self Care będzie poświęcona małym rytuałom i przyjemnościom, które pomagają zadbać o dobre samopoczucie... swoje i pupila. Odwiedzający otrzymają pianki do pielęgnacji ciała Rituals, a następnie będą mogli ozdobić je diamencikami w strefie DIY. To połączenie relaksu i kreatywności, a także drobny upominek, który można zabrać ze sobą do domu.

W strefie będzie można również zobaczyć produkty z kolekcji Rituals The Dog Spa, stworzonej z myślą o codziennej pielęgnacji psów. To propozycja dla opiekunów, którzy chcą zadbać o komfort swoich pupili i zamienić codzienne zabiegi w przyjemny rytuał. Produkty będzie można obejrzeć na miejscu, poznać ideę kolekcji i odkryć, jak filozofia wellness może objąć wszystkich domowników, także tych na czterech łapach.

Autor: Westfield Arkadia/ Materiały prasowe

Kreatywność bez instrukcji

W strefie DIY uczestnicy będą mogli stworzyć własny, niepowtarzalny dodatek. Jedną z głównych aktywności będzie ozdabianie etui na telefon za pomocą kolorowych diamencików - techniki, która w ostatnim czasie zyskała dużą popularność i stała się jednym z ulubionych sposobów na kreatywny relaks. Uczestnicy będą mogli samodzielnie wybrać kolory, wzory i kompozycje, tworząc etui dopasowane do własnego stylu. Nie będzie jednego właściwego pomysłu ani presji na perfekcyjny rezultat, najważniejsze będą swoboda, dobra zabawa i przyjemność tworzenia. Dla tych, którzy lubią bawić się modą, swoją kreatywną przestrzeń przygotuje także GAP.

Trochę szczęścia, dużo dobrej zabawy

Na odwiedzających czekać będą także aktywacje inspirowane salonami arcade. W WirBoksie będzie można sprawdzić refleks i precyzję, próbując złapać piłeczki w odpowiednim kolorze, zanim upłynie czas. To szybka i dynamiczna zabawa dla tych, którzy lubią wyzwania oraz zdrową rywalizację. Wśród nagród znajdą się bazy pod makijaż marki e.l.f. oraz produkty Rituals.

Z kolei Claw Machine pozwoli spróbować szczęścia i sięgnąć po jedną z przygotowanych niespodzianek. Gracze będą mogli wygrać słodkości od Lindt oraz karteczki z miłymi hasłami.

Autor: Westfield Arkadia/ Materiały prasowe

Spotkanie z Lilą Janowską

Jednym z punktów programu będzie spotkanie z Lilą Janowską, które odbędzie się w sobotę w godzinach 14:00-16:00. Twórczyni spotka się z odwiedzającymi podczas meet & greet, a także weźmie udział w rozmowie poświęconej pasjom i temu, co inspiruje ją na co dzień.

To właśnie wokół ciekawości, zainteresowań i poszukiwania własnej drogi zbudowana została idea Westfield Days. Spotkanie z Lilą będzie okazją, by porozmawiać o tym, jak rozwijać swoje pasje, skąd czerpać energię do działania i dlaczego warto dawać sobie przestrzeń na próbowanie nowych rzeczy.

Szczegóły wydarzenia:

Miejsce: Westfield Arkadia, Warszawa

Termin: 22-24 października, 12:00-20:00

Wstęp: wolny

Atrakcje dostępne są dla uczestników programu Westfield Club

Materiał reklamowy