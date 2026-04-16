Pożar autobusu miejskiego w Warszawie. Świadkowie mówią o wybuchu

W Warszawie doszło do pożaru autobusu miejskiego. Świadkowie relacjonują, że przed pojawieniem się ognia słychać było wybuch.

Dzięki szybkiej reakcji kierowcy, wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, nikt nie odniósł obrażeń.

Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu, a służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia.

Warszawa, Wawer. Pożar autobusu miejskiego

Do groźnego pożaru autobusu miejskiego doszło w czwartkowy poranek. Na skrzyżowaniu ulic Kadetów i Poprawnej pojazd komunikacji miejskiej nagle stanął w ogniu. Sytuacja wyglądała bardzo poważnie, jednak jak informują służby, nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu od początku pracuje straż pożarna oraz inne służby ratunkowe, które najpierw opanowały pożar, a następnie przystąpiły do dogaszania wraku autobusu. Akcja trwała jeszcze przez dłuższy czas ze względu na skalę zniszczeń.

Było słychać wybuch

Jak relacjonuje reporter Radia Eska Piotr Durys, świadkowie zdarzenia zwracają uwagę na moment poprzedzający pojawienie się ognia. Według ich relacji najpierw było słychać wybuch.

Jedna z mieszkanek okolicy przyznała: „Jak zobaczyłam przez okno płonący autobus, to był przerażający widok. No całe szczęście, że już nikogo w tym autobusie nie było”.

Kierowca autobusu zachował zimną krew. Nie ma poszkodowanych

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kluczowa okazała się szybka reakcja kierowcy autobusu. To on podjął decyzję o natychmiastowym zatrzymaniu pojazdu i ewakuacji pasażerów.

Podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji podkreśla: „W momencie, kiedy kierowca zorientował się, że dzieje się coś niepokojącego z tyłu autobusu, zatrzymał pojazd. Doszło do ewakuacji wszystkich pasażerów i z naszych informacji do tego momentu nie wynika, aby komukolwiek stało się cokolwiek złego”.

Dzięki temu wszyscy znajdujący się w pojeździe zdążyli go opuścić jeszcze przed rozprzestrzenieniem się ognia. Choć sytuacja była bardzo niebezpieczna, zakończyła się bez ofiar.

Utrudnienia na trasie. Służby zbadają przyczyny pożaru

Spalony autobus to pojazd linii 213, który jechał w kierunku Gocławia. W wyniku zdarzenia wystąpiły poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Przejazd przez rondo w rejonie skrzyżowania został częściowo zablokowany, co spowodowało korki i konieczność wyznaczenia objazdów. Problemy dotknęły również pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy kursujące przez tę część miasta zostały skierowane na zmienione trasy.

Obecnie służby czekają na możliwość bezpiecznego odholowania wraku pojazdu. Równolegle prowadzone są działania mające wyjaśnić przyczyny pożaru. Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do pojawienia się ognia, jednak pod uwagę brane są różne scenariusze, w tym ewentualna awaria techniczna.

