Pożar domu we wsi Cisie pod Mińskiem Mazowieckim. Ogień zniszczył poddasze

W niedzielę przed południem przy ulicy Wiatracznej we wsi Cisie w powiecie mińskim zapalił się dom mieszkalny. Państwowa Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim otrzymała zgłoszenie około godziny 11.45, a w chwili przyjazdu ratowników płomienie były już mocno rozprzestrzenione. Ogień wyrządził największe szkody na poddaszu budynku.

Według informacji przekazanych przez Miejskiego Reportera w działaniach gaśniczych uczestniczyło pięć zastępów okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Mińska Mazowieckiego. Nad płonącym budynkiem unosiły się kłęby gęstego dymu. Sytuację udało się opanować dopiero przed godziną 14.00.

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Po stłumieniu ognia ratownicy przystąpili do dogaszania pogorzeliska i rozbierania zniszczonych elementów. Zastępy zaczęto odsyłać z miejsca zdarzenia dopiero po godzinie 15.00.

Domownicy przebywający w środku budynku w momencie pojawienia się ognia uciekli jeszcze przed przybyciem służb. Ratownicy medyczni przebadali ichna miejscu. Nikt nie odniósł obrażeń i żadna z tych osób nie wymagała transportu do szpitala, jednak sam budynek po ogromnych stratach materialnych nie nadaje się do zamieszkania.

Przyczyna wybuchu ognia w miejscowości Cisie nie została dotychczas ustalona. Strażacy przypominają jednak, że w okresie grzewczym pożary budynków mieszkalnych często wynikają z zapalenia się sadzy w przewodach kominowych, dlatego tak ważne jest wykonywanie przeglądów kominiarskich.