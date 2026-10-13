Służby szukają tej młodej kobiety

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu opublikowali wizerunek młodej kobiety, której tożsamości, mimo wysiłków funkcjonariuszy, nie udało się odtąd ustalić. Śledczy zwracają się więc z prośbą o pomoc do obywateli.

Chodzi o młodą kobietę, która została uwieczniona na nagraniach z monitoringu sklepowego.

Śledczy podejrzewają, że kobieta z filmu najprawdopodobniej ma bezpośredni związek z przestępstwem. Chodzi o kradzież sklepową, do której doszło w galerii handlowej Rondo Wiatraczna przy ulicy Grochowskiej 207 w sobotę, 25 lipca 2026 roku.

Policja prosi o kontakt

Wszyscy, którzy rozpoznają i mogą pomóc w ustaleniu tożsamości proszeni są o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

47 723-69-18,

47 723- 82-23 w godz. 8.00-16.00,

bądź drogą elektroniczną na adres: [email protected].

Policja prosi powołać się na numer sprawy PPM-DM-2844/26.

Z wizerunkiem poszukiwanej kobiety można się zapoznać w naszej galerii:

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