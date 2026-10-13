Poznajesz tę młodą dziewczynę z galerii handlowej? Warszawska policja szuka jej od lipca

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-13 10:37

Warszawska policja poszukuje młodej kobiety, której wizerunek opublikowano w związku z kradzieżą sklepową. Do zdarzenia doszło w lipcu 2026 roku w galerii handlowej Rondo Wiatraczna. Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu jej tożsamości.

Służby szukają tej młodej kobiety

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu opublikowali wizerunek młodej kobiety, której tożsamości, mimo wysiłków funkcjonariuszy, nie udało się odtąd ustalić. Śledczy zwracają się więc z prośbą o pomoc do obywateli.

Chodzi o młodą kobietę, która została uwieczniona na nagraniach z monitoringu sklepowego. 

Śledczy podejrzewają, że kobieta z filmu najprawdopodobniej ma bezpośredni związek z przestępstwem. Chodzi o kradzież sklepową, do której doszło w galerii handlowej Rondo Wiatraczna przy ulicy Grochowskiej 207 w sobotę, 25 lipca 2026 roku.  

Policja prosi o kontakt

Wszyscy, którzy rozpoznają i mogą pomóc w ustaleniu tożsamości proszeni są o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

  • 47 723-69-18,
  • 47 723- 82-23 w godz. 8.00-16.00,
  • bądź drogą elektroniczną na adres: [email protected].

Policja prosi powołać się na numer sprawy PPM-DM-2844/26.

Z wizerunkiem poszukiwanej kobiety można się zapoznać w naszej galerii: 

Młoda kobieta w ciemnozielonej bluzie i białych spodniach. O szczegółach poszukiwań przeczytasz na Eska Warszawa.
Galeria zdjęć 4
Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Szokujące nagranie z wypadku

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