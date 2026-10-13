Wzrosła liczba zatrzymanych po atakach w szkołach. Policja skontrolowała 108 tys. placówek

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-10-13 10:27

Liczba zatrzymanych w związku z działaniami policji po aktach przemocy w szkołach wzrosła do 167. Funkcjonariusze skontrolowali już ponad 108 tys. placówek w całej Polsce. Służby nadal monitorują sytuację i reagują na niepokojące sygnały.

Policjant tyłem patrzy na budynek szkoły. O wzroście liczby zatrzymanych po atakach przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Przemysław Piątkowski/ PAP Policja znów pojawi się w szkołach! Komenda Główna zapowiada kolejne patrole od poniedziałku
  • Policja odnotowała 415 zdarzeń związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
  • Do godz. 6 we wtorek skontrolowano ponad 108 tys. placówek i zatrzymano 167 osób.
  • Funkcjonariusze całodobowo monitorują internet, a działania mają być prowadzone co najmniej przez kilka kolejnych dni.
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Policja zwiększa nadzór nad szkołami

Ogólnopolska akcja rozpoczęła się w piątek i jest odpowiedzią na ubiegłotygodniowe akty przemocy w placówkach oświatowych. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkół. Jak poinformowała policja w serwisie X, do godz. 6 we wtorek funkcjonariusze odnotowali 415 zdarzeń, w których prowadzą czynności związane z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Przybywa zatrzymanych. Nowe dane policji

Najnowszy bilans pokazuje wzrost liczby zatrzymanych i skontrolowanych placówek. W poniedziałek rano policja informowała o 135 zatrzymanych osobach, blisko 80 tys. sprawdzonych placówek i 311 zdarzeniach. We wtorek liczby te wzrosły odpowiednio do 167 zatrzymanych, ponad 108 tys. skontrolowanych placówek i 415 odnotowanych zdarzeń.

Policjanci nie ograniczają się do kontroli placówek. Całodobowo monitorują również sieć i reagują na każde zgłoszenie dotyczące potencjalnych zagrożeń.

Premier zapowiada dalszy specjalny nadzór

Podczas poniedziałkowej narady poświęconej bezpieczeństwu w szkołach premier Donald Tusk zapowiedział, że placówki pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak będą pojawiały się sytuacje budzące niepokój. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że działania policji będą kontynuowane przynajmniej przez kilka najbliższych dni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, akcja zostanie zintensyfikowana lub przedłużona.

ROLKI