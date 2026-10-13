Wzrosła liczba zatrzymanych po atakach w szkołach. Policja skontrolowała 108 tys. placówek

Policja odnotowała 415 zdarzeń związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Do godz. 6 we wtorek skontrolowano ponad 108 tys. placówek i zatrzymano 167 osób.

Funkcjonariusze całodobowo monitorują internet, a działania mają być prowadzone co najmniej przez kilka kolejnych dni.

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Policja zwiększa nadzór nad szkołami

Ogólnopolska akcja rozpoczęła się w piątek i jest odpowiedzią na ubiegłotygodniowe akty przemocy w placówkach oświatowych. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkół. Jak poinformowała policja w serwisie X, do godz. 6 we wtorek funkcjonariusze odnotowali 415 zdarzeń, w których prowadzą czynności związane z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Przybywa zatrzymanych. Nowe dane policji

Najnowszy bilans pokazuje wzrost liczby zatrzymanych i skontrolowanych placówek. W poniedziałek rano policja informowała o 135 zatrzymanych osobach, blisko 80 tys. sprawdzonych placówek i 311 zdarzeniach. We wtorek liczby te wzrosły odpowiednio do 167 zatrzymanych, ponad 108 tys. skontrolowanych placówek i 415 odnotowanych zdarzeń.

Policjanci nie ograniczają się do kontroli placówek. Całodobowo monitorują również sieć i reagują na każde zgłoszenie dotyczące potencjalnych zagrożeń.

Premier zapowiada dalszy specjalny nadzór

Podczas poniedziałkowej narady poświęconej bezpieczeństwu w szkołach premier Donald Tusk zapowiedział, że placówki pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak będą pojawiały się sytuacje budzące niepokój. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że działania policji będą kontynuowane przynajmniej przez kilka najbliższych dni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, akcja zostanie zintensyfikowana lub przedłużona.