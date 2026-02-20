Prywatny basen, spa i sala kinowa. Rusza budowa jednej z najdroższych inwestycji w stolicy

Rusza budowa Apartamentów Gutenberga

Apartamenty Gutenberga to najnowszy projekt z portfolio Archicom Collection. Inwestycja powstanie na terenie superkwartału Towarowa22, jednego z najbardziej spektakularnych założeń urbanistycznych w Europie, który jest wspólnym dziełem AFI, Echo Investment i Archicom. To prestiżowa lokalizacja w samym sercu Warszawy, która już wkrótce zyska nowe oblicze.

Za projekt Apartamentów Gutenberga odpowiada renomowana pracownia JEMS Architekci. Budynek powstaje na wyjątkowym obszarze przy ul. Miedzianej – w miejscu dawnych Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego", które były niegdyś największym zakładem poligraficznym w kraju. Nowoczesna architektura ma w subtelny sposób nawiązywać do przemysłowego dziedzictwa tego miejsca.

– Szkieletowa fasada przywołuje design dawnych hal fabrycznych zakładów poligraficznych. Charakterystyczną cechą będą również wysokie okna, które w częściach wspólnych obejmą dwie kondygnacje. Stanowią one pewien ukłon w stronę obficie przeszklonych obiektów dawnej drukarni – mówi Maciej Rydz, architekt w JEMS Architekci.

Z okien apartamentów będzie można podziwiać panoramę nowoczesnej stolicy. Wiele lokali będzie miało widok na wewnętrzne, miejskie ogrody, zaprojektowane wokół zachowanych elementów konstrukcyjnych dawnego Domu Słowa Polskiego.

Luksusowa inwestycja z dużą liczbą rezerwacji. Ile za metr?

We wnętrzach budynku na przyszłych właścicieli czekać będą wyjątkowe udogodnienia. Na liście unikalnych atrakcji znalazły się m.in. prywatny basen inspirowany architekturą rzymskich łaźni, strefa fitness i spa z saunami, mediateka, sala kinowa oraz przestrzeń business lounge. Co więcej, w budynku przewidziano także Salon Literacki Montblanc – będzie to pierwszy taki projekt w historii marki.

Apartamenty Gutenberga zaoferują łącznie 160 lokali o zróżnicowanych metrażach, od 40 do 350 m². Jak podkreślają przedstawiciele Archicom Collection, zainteresowanie projektem jest bardzo duże - i to jeszcze przed oficjalnym startem budowy.

Ceny dostępnych jeszcze apartamentów w tej inwestycji zaczynają się od 34 000 zł za metr kwadratowy do nawet 66 000 zł za metr.

– Apartamenty Gutenberga dopiero powstaną, ale już mamy dużą liczbę rezerwacji i zapytań. Nie dziwi mnie to, ponieważ inwestycji z tak świetną lokalizacją na mapie Warszawy jest bardzo mało. (...) Zgodnie z przyjętą przez nas ideą budynek będzie miał w lobby także własne dzieło sztuki. W tym przypadku to „The Alphabet Soup” Andy’ego Warhola, mistrza techniki sitodruku. Umieszczając je w Apartamentach Gutenberga spójnie wpiszemy się w historyczne dziedzictwo tego obszaru – dodaje Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Apartamenty Gutenerga - tak będzie się prezentować nowa oaza luksusu w centrum stolicy. Zobacz wizualizacje:

