Zabójstwo z bronią i obrót narkotykami. Szukają go od 23 lat. Gangster "Iwan" na celowniku policji

Policja poszukuje "Iwana", ukrywającego się od prawie 23 lat.

Jarosław Iwańczuk podejrzany jest o zabójstwo z bronią palną i handel narkotykami.

Wydano za nim trzy listy gończe i Europejski Nakaz Aresztowania.

Czy masz informacje, które pomogą schwytać poszukiwanego? Skontaktuj się z policją.

Kim jest poszukiwany "Iwan" i za co jest ścigany?

Jak ustalili funkcjonariusze, Jarosław Iwańczuk od 2003 roku skutecznie unika wymiaru sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie w 2003 roku w Warszawie zabójstwa przy użyciu broni palnej. Ponadto, śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Pomimo upływu lat, śledczy nie zapomnieli o "Iwanie" i ponownie nagłaśniają sprawę ze względu na jego prawdopodobny związek z brutalnym przestępstwem.

Narkotykowe porachunki z początku wieku

Sprawę przed laty opisywał "Super Express". W lipcu 2003 roku na podwórku jednego z bloków przy ul. Słodowiec doszło do brutalnych porachunków w narkotykowym półświatku. Trzech handlarzy pokłóciło się o pieniądze. Jak ustalili policjanci, Jarosław Iwańczuk ps. "Iwan" zalegał z zapłatą Dariuszowi R. ps. "Morda" za przekazaną mu kokainę przeznaczoną do dalszej sprzedaży. Narkotyk został już rozprowadzony w porcjach, ale pieniędzy na spłatę długu zabrakło.

Sprzeczka szybko przerodziła się w awanturę. W pewnym momencie "Iwan" wyciągnął rewolwer i zaatakował swoich kompanów. Piotra K. kilkakrotnie uderzył bronią w głowę, natomiast Dariusza R. postrzelił w brzuch, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

"Morda" jeszcze tego samego wieczoru zmarł w szpitalu na Bielanach. Sprawca rozpłynął się w powietrzu. Od 2003 roku ukrywa się przed organami ścigania. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Rysopis poszukiwanego Jarosława Iwańczuka ps. "Iwan"

Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policją – apeluje podinsp. Elwira Kozłowska.

Poszukiwany mężczyzna ma około 176-180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma owalną twarz, krótkie blond włosy, ciemne oczy, duży prostolinijny nos i średnie uszy.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego Jarosława Iwańczuka, proszone są o pilny kontakt z komendą policji na Bielanach, ul. Żeromskiego 7 osobiście. Można również kontaktować się telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].