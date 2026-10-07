Przebudowa ulicy Żupniczej na Kamionku. Deweloper zapowiada duże zmiany

Remont ulicy Żupniczej na Pradze-Południe

Inwestycja firmy Yareal Polska koncentruje się na ul. Żupniczej, na fragmencie między ulicą Chodakowską a Bliską. Jest to kontynuacja robót drogowych prowadzonych w rejonie inwestycji SOHO by Yareal. Już wcześniej ten sam prywatny deweloper ruszył z modernizacją ul. Bliskiej na odcinku od Żupniczej do Lubelskiej.

Zgodnie z przepisami, prywatny deweloper ma obowiązek dostosować okoliczną infrastrukturę drogową do stawianych przez siebie budynków. Z tego powodu koszty inwestycji bierze na siebie. Wykonawstwem zajmuje się związana z projektem spółka Yawa.

Na dawnych terenach przemysłowych Kamionka budowane jest osiedle z 900 apartamentami w dziesięciu budynkach. Właśnie powstaje kompleks SOHO HUB, zaplanowany do oddania do 2028 roku. Składają się na niego dwa budynki usługowo-biurowe przy ul. Mińskiej 39 i 39A, liczące 10 tys. mkw.

Z perspektywy mieszkańców stolicy najbardziej odczuwalne będą jednak zmiany na samej ulicy Żupniczej.

Nowy asfalt i równe chodniki na Żupniczej

Zachodni odcinek ul. Żupniczej wymagał pilnego remontu. Nawierzchnia była już bardzo zniszczona, a chodniki krzywe. W niektórych miejscach infrastruktura dla pieszych po prostu się urywała. Rowerzyści również nie mieli tam do dyspozycji spójnych tras.

Dzięki przebudowie na ulicy pojawi się zupełnie nowy asfalt. Chodniki po obu stronach zostaną zrewitalizowane. Dodatkowo deweloper zapowiada zastąpienie części betonowych powierzchni zielenią. Zaplanowano też wytyczenie po obu stronach drogi pasów rowerowych. Uzupełnią one braki w infrastrukturze i pozwolą na bezpieczny przejazd przez ten fragment Kamionka.

– Tworząc SOHO by Yareal, od początku patrzyliśmy na ten projekt jako na integralną część Kamionka. Zależy nam, aby wygodnym trasom pieszym wewnątrz kompleksu towarzyszyły bezpieczne chodniki i przejścia poza jego granicami, a nowa zieleń i infrastruktura rowerowa poprawiały jakość codziennego korzystania z całej okolicy – poinformowała Kinga Wiśniewska-Marczuk, Senior Project Manager w Yareal Polska.

Nowe chodniki i bezpieczniejsze przejścia dla pieszych

Celem zaplanowanych robót jest też zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych. Brakujący odcinek chodnika zostanie dobudowany po południowej stronie ulicy Żupniczej, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Bliską a przejściem przy budynku na ul. Nowińskiej 4.

Powstaną też nowe pasy na krzyżówce ulic Bliskiej i Żupniczej. Przejście przy ul. Nowińskiej zyska z kolei charakter wyniesiony z progiem sinusoidalnym. Rozwiązanie to wymusi na kierujących ograniczenie prędkości, jednak zapewni płynniejszą jazdę w porównaniu do standardowych progów zwalniających.

Utrudnienia w ruchu na Kamionku. Objazdy autobusów

Prace ruszyły w poniedziałek, 5 października o godz. 10. Na początku drogowcy weszli na odcinek pomiędzy budynkiem przy Żupniczej 8 a ul. Bliską. Zgodnie z harmonogramem roboty w tym miejscu mogą potrwać do końca listopada.

Na czas przebudowy na zachodnim odcinku ulicy Żupniczej wprowadzono ruch jednokierunkowy. Można tamtędy pojechać tylko w kierunku ul. Chodakowskiej. Dalsze odcinki będą modernizowane w kolejnych etapach, a komunikaty mają być podawane na bieżąco. Utrudnienia te stanowią przedłużenie zmian wprowadzonych wcześniej na czas przebudowy ulicy Bliskiej. Tam również dopuszczono ruch tylko w jedną stronę, a objazdy wyznaczono ulicami: Lubelską, Mińską i Grochowską.

Prace uderzają też w rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Utrzymane zostały trasy objazdowe dla autobusów linii 202, 173, 123 i 102.

Autobus 102 jadący do Metra Stadion Narodowy kierowany jest przez ulice: Zamoyskiego, Grochowską, Mińską i Chodakowską. Z kolei linie 173 i 123 kursujące do Dworca Wschodniego omijają zamkniętą strefę przez ulice Lubelską, Grochowską, Mińską i Stanisławowską. Tą samą trasą jeździ linia 202 w kierunku Metra Stadion Narodowy.

Z funkcjonowania wyłączono przystanki: Żupnicza 01, Chodakowska 01 i Mińska 01. W zamian uruchomiono przystanki tymczasowe: Mińska 51 oraz Bliska 55. Organizacja ta obowiązuje do odwołania.