Przebudowa ważnej ulicy na warszawskiej Pradze została wstrzymana przez to, co kryło się pod ziemią

Metamorfoza ulicy Okrzei i nowe udogodnienia

Odcinek między Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Jagiellońską przechodzi spektakularną metamorfozę. Po zakończeniu prac ulica Okrzei zyska zupełnie nowe oblicze. Projekt zakłada wprowadzenie szeregu zmian, które ułatwią poruszanie się mieszkańcom i poprawią estetykę okolicy. Do najważniejszych elementów inwestycji należą:

Szerokie deptaki i przyjazne przestrzenie dla pieszych,

i przyjazne przestrzenie dla pieszych, Dwukierunkowa droga dla rowerów po północnej stronie ulicy,

po północnej stronie ulicy, Więcej zieleni oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i stojaki,

oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i stojaki, Zachowanie jednokierunkowego ruchu z jednym pasem dla samochodów i autobusów.

Nowa infrastruktura rowerowa została zaplanowana tak, aby zapewnić maksymalny komfort. Od strony Wybrzeża Szczecińskiego powstaną krótkie odcinki drogi rowerowej po obu stronach drogi, co ułatwi dojazd z różnych kierunków. Na wysokości ulicy Jagiellońskiej zaplanowano natomiast tymczasowe połączenie z jezdnią.

Niezwykłe odkrycie archeologiczne wstrzymało prace

Podczas wykopów robotnicy natknęli się na ludzkie szczątki na odcinku między ulicami Sierakowskiego a Wrzesińską. Jak się okazało, w tym miejscu znajdował się niegdyś przykościelny cmentarz grzebalny mieszkańców dawnej Pragi i Skaryszewa. Odkrycie to wymagało natychmiastowego wstrzymania robót w tej strefie i wezwania specjalistów.

Prace archeologiczne zostały już pomyślnie zakończone, a odnalezione szczątki pochowano na początku września z zachowaniem wszelkich niezbędnych formalności. Choć to nieoczekiwane wydarzenie tymczasowo dyktowało tempo inwestycji, drogowcy sprawnie przenieśli ciężar prac na inne odcinki, dzięki czemu cały projekt stale posuwa się naprzód.

Co już zrobiono na placu budowy?

W ostatnich tygodniach wykonawca zintensyfikował działania na wielu frontach. Na północnej stronie ulicy, od Wybrzeża Szczecińskiego do wysokości budynków o numerach 3 i 5, ułożono już nowy chodnik z kamiennymi obrzeżami oraz wykonano konstrukcję pod przyszłą drogę rowerową. To właśnie tam powoli wyłania się docelowy kształt nowej trasy dla cyklistów.

Kolejne widoczne zmiany zaszły na skrzyżowaniu ulicy Panieńskiej z Okrzei oraz przy budynku Okrzei 3. Ułożono tam estetyczną nawierzchnię z płyt typu karo. W tych miejscach w przyszłości pojawią się meble miejskie, tworząc strefy wypoczynku dla przechodniów. Wyznaczono także nowe tereny pod zieleń i przygotowano miejsca parkingowe.

Wspólne działania drogowców i wodociągowców

Sprawne tempo prac to także zasługa doskonałej koordynacji ZDM z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. MPWiK prowadzi w tym rejonie planowany remont sieci wodociągowej. Dzięki ścisłej współpracy, kolejne obszary budowy są płynnie przekazywane wykonawcy drogowemu.

W miejscach, gdzie wodociągowcy zakończyli już swoje działania, drogowcy natychmiast przystępują do pracy. Obecnie realizowane są tam następujące zadania:

Budowa konstrukcji ciągów pieszych i rowerowych,

Montaż specjalnych systemów antykompresyjnych dla drzew chroniących korzenie przed naciskiem płyt chodnikowych,

chroniących korzenie przed naciskiem płyt chodnikowych, Prace brukarskie na odcinku od ulicy Sierakowskiego do Jagiellońskiej,

Usuwanie kolizji energetycznych i montaż nowoczesnego oświetlenia.

W najbliższym czasie, gdy tylko MPWiK zwolni plac budowy na ulicy Sierakowskiego, rozpoczną się tam prace nad konstrukcją drogi na wlocie skrzyżowania.

Praski element wielkiej układanki

Przebudowa ulicy Okrzei to niezwykle ważny krok w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Ulica ta stanowi bezpośrednie przedłużenie niedawno otwartego mostu pieszo-rowerowego, łączącego oba brzegi Wisły. Dzięki temu mieszkańcy i turyści mogą płynnie przedostać się z lewobrzeżnej Warszawy w głąb historycznej Pragi-Północ.

To jednak nie koniec zmian w tej części miasta. Stołeczny ratusz planuje już kolejne inwestycje w ramach programu Nowe ulice Starej Pragi, które odmienią lokalne place i zieleńce. Równolegle zmiany przejdzie lewy brzeg Wisły, gdzie przebudowana zostanie ulica Karowa wraz z zabytkowym Wiaduktem imienia Stanisława Markiewicza. Pojawią się tam windy i wygodne schody, które połączą Trakt Królewski z bulwarami i praskim brzegiem.