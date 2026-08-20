Most Świętokrzyski będzie startem i metą PZU Gran Fondo Warszawa

PZU Gran Fondo Warszawa ruszy w niedzielę, 23 sierpnia, o 7:30. Start i meta staną na Moście Świętokrzyskim. Kolarze przejadą ulicami Warszawy, a potem wyjadą także poza miasto. Organizatorzy przygotowali dwa główne dystanse: około 109 kilometrów w formule Gran Fondo i około 81 kilometrów w Medio Fondo.

Weekend z kolarstwem zacznie się dzień wcześniej. W sobotę, 22 sierpnia, na Moście Świętokrzyskim odbędą się zawody PZU Gran Fondo Kids, a na Skwerze Kahla będzie działało miasteczko imprezy.

Praga-Południe i Gocław z czasowymi zamknięciami ulic

W niedzielę kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zamknięciami ulic. Utrudnienia obejmą m.in. Pragę-Południe i Gocław, a ograniczenia będą wprowadzane na czas przejazdu kolarzy i zabezpieczenia trasy.

Największe zmiany są planowane na Wale Miedzeszyńskim oraz ulicach W. Umińskiego, gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" i Ostrobramskiej. Na tych odcinkach ruch będzie ograniczony lub czasowo wstrzymany, bo trasa wyścigu ma zostać zamknięta dla zwykłych samochodów.

Autobusy pojadą objazdami, część przystanków może być nieczynna

Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej. Część autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego pojedzie objazdami, a niektóre przystanki będą czasowo wyłączone z obsługi. Zakres zmian będzie zależał od tego, kiedy zamkną się kolejne odcinki trasy.

Najbardziej odczują to osoby jadące w niedzielny poranek i przed południem przez okolice Mostu Świętokrzyskiego oraz ulic objętych wyścigiem. Przejazd może potrwać dłużej, dlatego warto wcześniej sprawdzić trasę i możliwe objazdy.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI