Most Świętokrzyski będzie startem i metą PZU Gran Fondo Warszawa
PZU Gran Fondo Warszawa ruszy w niedzielę, 23 sierpnia, o 7:30. Start i meta staną na Moście Świętokrzyskim. Kolarze przejadą ulicami Warszawy, a potem wyjadą także poza miasto. Organizatorzy przygotowali dwa główne dystanse: około 109 kilometrów w formule Gran Fondo i około 81 kilometrów w Medio Fondo.
Weekend z kolarstwem zacznie się dzień wcześniej. W sobotę, 22 sierpnia, na Moście Świętokrzyskim odbędą się zawody PZU Gran Fondo Kids, a na Skwerze Kahla będzie działało miasteczko imprezy.
Praga-Południe i Gocław z czasowymi zamknięciami ulic
W niedzielę kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zamknięciami ulic. Utrudnienia obejmą m.in. Pragę-Południe i Gocław, a ograniczenia będą wprowadzane na czas przejazdu kolarzy i zabezpieczenia trasy.
Największe zmiany są planowane na Wale Miedzeszyńskim oraz ulicach W. Umińskiego, gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" i Ostrobramskiej. Na tych odcinkach ruch będzie ograniczony lub czasowo wstrzymany, bo trasa wyścigu ma zostać zamknięta dla zwykłych samochodów.
Polecany artykuł:
Autobusy pojadą objazdami, część przystanków może być nieczynna
Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej. Część autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego pojedzie objazdami, a niektóre przystanki będą czasowo wyłączone z obsługi. Zakres zmian będzie zależał od tego, kiedy zamkną się kolejne odcinki trasy.
Najbardziej odczują to osoby jadące w niedzielny poranek i przed południem przez okolice Mostu Świętokrzyskiego oraz ulic objętych wyścigiem. Przejazd może potrwać dłużej, dlatego warto wcześniej sprawdzić trasę i możliwe objazdy.
Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI