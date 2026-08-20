PZU Gran Fondo Warszawa rusza o 7:30. Zamkną ulice na Pradze-Południe i Gocławiu

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-20 15:46

PZU Gran Fondo Warszawa odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia. Start wyścigu zaplanowano o 7:30 na Moście Świętokrzyskim, a trasa poprowadzi przez ulice stolicy i poza granice miasta. To oznacza poranne zamknięcia ulic m.in. na Pradze-Południe i Gocławiu oraz zmiany w kursowaniu autobusów.

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Autor: Marek Kudelski/Super Express

Most Świętokrzyski będzie startem i metą PZU Gran Fondo Warszawa

PZU Gran Fondo Warszawa ruszy w niedzielę, 23 sierpnia, o 7:30. Start i meta staną na Moście Świętokrzyskim. Kolarze przejadą ulicami Warszawy, a potem wyjadą także poza miasto. Organizatorzy przygotowali dwa główne dystanse: około 109 kilometrów w formule Gran Fondo i około 81 kilometrów w Medio Fondo.

Weekend z kolarstwem zacznie się dzień wcześniej. W sobotę, 22 sierpnia, na Moście Świętokrzyskim odbędą się zawody PZU Gran Fondo Kids, a na Skwerze Kahla będzie działało miasteczko imprezy.

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Praga-Południe i Gocław z czasowymi zamknięciami ulic

W niedzielę kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zamknięciami ulic. Utrudnienia obejmą m.in. Pragę-Południe i Gocław, a ograniczenia będą wprowadzane na czas przejazdu kolarzy i zabezpieczenia trasy.

Największe zmiany są planowane na Wale Miedzeszyńskim oraz ulicach W. Umińskiego, gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" i Ostrobramskiej. Na tych odcinkach ruch będzie ograniczony lub czasowo wstrzymany, bo trasa wyścigu ma zostać zamknięta dla zwykłych samochodów.

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Autobusy pojadą objazdami, część przystanków może być nieczynna

Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej. Część autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego pojedzie objazdami, a niektóre przystanki będą czasowo wyłączone z obsługi. Zakres zmian będzie zależał od tego, kiedy zamkną się kolejne odcinki trasy.

Najbardziej odczują to osoby jadące w niedzielny poranek i przed południem przez okolice Mostu Świętokrzyskiego oraz ulic objętych wyścigiem. Przejazd może potrwać dłużej, dlatego warto wcześniej sprawdzić trasę i możliwe objazdy.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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