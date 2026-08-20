Warszawa bez ochrony przed atakiem z powietrza? Zaskakujące słowa polskiego generała

Brak obrony powietrznej w Warszawie i dużych miastach

Przez Polskę przetacza się ożywiona debata dotycząca bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej nad naszymi aglomeracjami. Jej punktem zapalnym okazała się wypowiedź gen. bryg. Michała Marciniaka, który 15 sierpnia na antenie Polsat News oświadczył, że na obecną chwilę największe polskie miasta nie są chronione przed atakami z powietrza, ponieważ nie ma wokół nich rozlokowanych systemów obronnych Patriot.

Dla sporej części społeczeństwa te doniesienia okazały się szokujące i brutalnie zburzyły poczucie bezpieczeństwa. Pojawiło się pytanie, jak to możliwe, że Warszawa oraz inne wielkie ośrodki miejskie zostały pozbawione ochrony przeciwrakietowej na wypadek uderzenia z powietrza.

Portal Obronny w swej analizie zaznacza jednak, że sytuacja jest o wiele bardziej złożona, niż wynikałoby to z jednego zdania. Gen. Marciniak w tym samym wywiadzie precyzował, że brak tarczy nad aglomeracjami dotyczy tylko okresu pokoju. W takich warunkach systemy obronne koncentrują się na zabezpieczeniu infrastruktury krytycznej oraz kluczowych obiektów militarnych.

W przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego priorytety diametralnie by się zmieniły, a wybrane ośrodki miejskie otrzymałyby dodatkowe wsparcie wojskowe. Dotyczy to w szczególności Warszawy, gdzie znajdują się najważniejsze instytucje państwowe oraz siedziby najwyższych władz, których ochrona jest priorytetem.

Wojskowy podkreślił przy tym wyraźnie, że ostateczna decyzja o tym, które lokalizacje będą bronione w pierwszej kolejności, pozostaje w gestii polityków. To oni w sytuacji kryzysowej wskażą strategiczne punkty na mapie Polski, które zostaną objęte parasolem ochronnym.

Obawy przed zagrożeniem ze strony Rosji

Wypowiedź wojskowego wywołuje uzasadniony niepokój, szczególnie w dobie ciągłych dyskusji o potencjalnym zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej. Nawet jeśli bezpośrednie uderzenie na terytorium RP jest obecnie mało prawdopodobne, służby wywiadowcze państw NATO stale ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami wymierzonymi w państwa wschodniej flanki Sojuszu.

Atmosferę napięcia podgrzał incydent z lipca, gdy na teren wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim spadł pocisk manewrujący, który najprawdopodobniej należał do sił zbrojnych Rosji. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja – we wrześniu 2025 roku w polską przestrzeń powietrzną wleciał rój rosyjskich bezzałogowców.

Wszystkie te wydarzenia jasno pokazują, że nawet bez otwartego konfliktu zbrojnego istnieje poważne ryzyko wystąpienia groźnych incydentów o charakterze militarnym. Polska wciąż znajduje się na etapie budowy kompleksowego systemu obrony powietrznej, który docelowo ma zapewnić bezpieczeństwo cywilom w największych aglomeracjach. Finalizacja tego potężnego przedsięwzięcia planowana jest dopiero na 2030 rok.

Należy jednak pamiętać, że obrona polskiego nieba to nie tylko systemy rakietowe, ale również polskie i sojusznicze samoloty bojowe oraz szereg innych zaawansowanych rozwiązań militarnych, które pozostają w stałej gotowości.

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