Rak piersi atakuje coraz młodsze kobiety. Wyniki badań są druzgocące! Reaguj, zanim będzie za późno

Inicjatywa "Biustowniczki" wraca na mapę Polski, zapewniając bezpłatne badania USG piersi paniom w wieku od 18 do 35 lat, które zazwyczaj nie kwalifikują się do państwowych programów przesiewowych. Mobilne gabinety staną w centrach handlowych w dziewięciu aglomeracjach, a akcja potrwa od marca do maja 2026 roku.

Punkty będą czynne w godzinach od 10 do 20, nie wymagają wcześniejszej rejestracji ani skierowania, a pacjentka otrzymuje wynik natychmiast. Celem przedsięwzięcia jest edukacja w zakresie nowotworów piersi, bo wczesna diagnoza drastycznie zwiększa szanse na powrót do zdrowia.

Statystyki są jednak niepokojące – dla 83 proc. Polek ginekologia to temat wstydliwy. Strach przed lekarzem, brak pieniędzy czy zwykły wstyd wypychają pacjentki do internetu w poszukiwaniu porad. Warto przypomnieć, że w 2025 roku podczas tej samej akcji przebadano 2849 kobiet, wykrywając nieprawidłowości u 344 z nich, przy czym 41 przypadków wymagało natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Nowotwór atakuje bez względu na metrykę

Dane Narodowego Funduszu Zdrowia nie pozostawiają złudzeń: rocznie diagnozę raka piersi słyszy w naszym kraju około 20 tysięcy pacjentek. Choroba we wczesnym stadium często rozwija się bezobjawowo, a to właśnie szybkie wykrycie jest kluczem do skutecznej terapii. Niestety, systemowa profilaktyka rzadko obejmuje kobiety przed 36. rokiem życia.

Lukę tę stara się wypełnić inicjatywa "Biustowniczki", organizowana przez Fundację Nie Warto. Strategicznym partnerem przedsięwzięcia po raz drugi został Santander Consumer Bank.

Temat tabu i wstyd przed lekarzem

Santander Consumer Bank postanowił sprawdzić, jak Polki podchodzą do kwestii intymnego zdrowia. Badanie przeprowadzone przez IBRiS w styczniu 2025 roku na grupie tysiąca pań przyniosło alarmujące wnioski. Raport zatytułowany „Bezwstydnie zdrowe” ujawnia smutną rzeczywistość:

69 proc. respondentek twierdzi, że dotarcie do ginekologa jest utrudnione

32 proc. przyznaje, że ze strachu przed diagnozą zdarzyło im się przełożyć wizytę

dla 83 proc. Polek zdrowie intymne pozostaje tematem tabu

57 proc. rzadko porusza te kwestie w rozmowach z bliskimi

39 proc. wykonuje samobadanie piersi, lecz nie ma pewności co do poprawności techniki

20 proc. kobiet odwołało wizytę przez wstyd lub lęk przed byciem ocenianą

Z kolei wcześniejszy sondaż zlecany przez ten sam bank w styczniu 2024 roku pokazał ogrom zaniedbań w grupie wiekowej 18-35 lat. Wśród tysiąca ankietowanych ustalono, że:

36 proc. młodych kobiet nigdy nie poddało się badaniu USG piersi

51 proc. pań przed 36. rokiem życia korzysta wyłącznie z prywatnej opieki ginekologicznej

67 proc. decydujących się na płatne wizyty robi to ze względu na krótszy czas oczekiwania niż w NFZ

Przyczyny unikania badań USG

Analiza danych udostępnionych przez instytucję finansową rzuca światło na powody, dla których Polki unikają profilaktyki:

47 proc. nie bada się, bo nie odczuwa bólu i nie widzi potrzeby

28 proc. wskazuje na odległe terminy w NFZ oraz brak środków na wizyty prywatne

23 proc. tłumaczy się brakiem czasu

15 proc. paraliżuje strach przed wynikiem

12 proc. wstydzi się rozebrać w gabinecie

10 proc. obawia się, że nie będzie ich stać na potencjalne leczenie

Doktor Google zamiast specjalisty

Niepokój budzi zjawisko zastępowania fachowej porady medycznej wyszukiwarką internetową. Tegoroczne badanie „Objawy w sieci” wykazało, że co czwarta Polka zamiast iść do ginekologa, próbuje zdiagnozować się sama za pomocą stron www. Aż 49 proc. z tej grupy na podstawie internetowych treści decyduje, czy ich stan wymaga interwencji lekarza.

Ogromnym zagrożeniem są internetowi pseudoeksperci, których rady mogą prowadzić do błędnych decyzji zdrowotnych. Problem jest poważny, gdyż 53 proc. kobiet przyznaje, że nie potrafi zweryfikować rzetelności informacji znalezionych w sieci na temat zdrowia ginekologicznego.

Gdzie i kiedy darmowe badania piersi

Wiosną rusza kolejna edycja trasy "Biustowniczek", której celem jest ułatwienie diagnostyki piersi kobietom między 18. a 35. rokiem życia.

- Kobiety w wieku od 18 do 35 lat pozostają poza systemowymi programami profilaktyki raka piersi, mimo że regularne badania są dla ich zdrowia tak samo ważne, jak dla starszych pokoleń. Właśnie dlatego Santander Consumer Bank już po raz trzeci wspiera akcję „Biustowniczki”, aby ułatwiać młodym Polkom dostęp do bezpłatnych badań i rzetelnej wiedzy oraz budować świadomość, że profilaktyka to nie przymus i przykry obowiązek, a inwestycja w przyszłość - mówi Magdalena Grzelak, rzeczniczka prasowa z Santander Consumer Banku.

Mobilne punkty medyczne zawitają do dziewięciu miast, stacjonując w znanych galeriach handlowych. Badania przeprowadzi wykwalifikowany personel zgodnie z poniższym planem:

Wrocław – 6-7 marca, CH Galeria Dominikańska

Katowice – 14 marca, Galeria Katowicka

Łódź – 21 marca CH Tulipan

Warszawa – 28-29 marca, G City Promenada

Bydgoszcz – 11 kwietnia, CH Focus

Białystok –18 kwietnia, G City Biała

Kraków – 25-26 kwietnia, Galeria Bronowice

Gdańsk – 9 maja, Galeria Przymorze

Bytom – 16 maja, G City Plejada

Warszawa – 23 maja, G City Targówek

Aby skorzystać z darmowego USG, wystarczy pojawić się na miejscu w godzinach 10-20; skierowanie i wcześniejsza rejestracja nie są wymagane. Wynik otrzymuje się "od ręki". Organizatorzy przypominają jednak o przeciwwskazaniach. Badanie nie zostanie wykonane u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz tych, które ukończyły 35 lat. Wykluczeniem jest także trwająca terapia hormonalna związana z in vitro lub leczeniem niepłodności, a także posiadanie kolczyków w sutkach (należy je wyjąć dzień wcześniej). Co istotne, stosowanie antykoncepcji hormonalnej nie stanowi przeszkody do wykonania badania.

Realny wpływ profilaktyki na życie

Poprzednia edycja akcji "Biustowniczki" udowodniła, jak wielka jest skala potrzeb. Wykonano wówczas 2849 badań USG w grupie wiekowej 18–35 lat. Zmiany wykryto u 344 pań, z czego 41 przypadków zakwalifikowano do pilnej konsultacji specjalistycznej. Ponadto blisko 1700 kobiet przeszło instruktaż prawidłowego samobadania piersi.

Te statystyki to coś więcej niż tylko dane w tabeli. To dowód na to, że systematyczna kontrola zdrowia ma sens i nie należy jej odkładać na nieokreśloną przyszłość.

