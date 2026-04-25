Rewolucja w sercu Warszawy. Popularne przejście zmieni się nie do poznania

Nowości w samym centrum Warszawy - jest przetarg

Zmodernizowana przestrzeń będzie stanowiła jeden z ważnych elementów szerokiej wizji Nowego Centrum Warszawy. Zgodnie z zamysłem drogowców, popularne trasy piesze, przyciągające codziennie m.in. ogromną liczbę pasażerów pociągów do i z Dworca Centralnego, czekają gruntowne zmiany. Wymieniona zostanie stara nawierzchnia, do tego obszar zyska starannie zaplanowaną zieleń, co ma poprawić estetykę i funkcjonalność tego miejsca.

"Metamorfoza obejmie odcinek między popularną »patelnią« przy wejściach do metra Centrum a ul. Emilii Plater. Prace planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku. Szacowany czas realizacji to około sześć miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą. Na oferty czekamy do 11 maja" - poinformował ZDM.

Nowa nawierzchnia to nie wszystko

Projekt zakłada usunięcie zużytych, nierównych nawierzchni w pasażach Szymborskiej, Ginczanki oraz Iłłakowiczówny. W ich miejscu ułożone zostaną kamienne płyty, które znacząco ułatwią poruszanie się osobom ciągnącym walizki czy prowadzącym wózki dziecięce. Oprócz tego w ostatnim z wymienionych pasaży rowerzyści zyskają możliwość przejazdu na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Emilii Plater. Na placu na wysokości Kinoteki odtworzony zostanie zegar słoneczny, a na spacerowiczów czekać będą pergole oraz ławki.

"Bardzo ważnym elementem przebudowy jest zieleń. Plan zakłada nowe rabaty na niemal 9000 m² oraz rozpłytowania, dzięki którym powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się o ok. 800 m². Pojawią się kompozycje bylin, traw i krzewów, kilka nowych drzew oraz formy wielopienne - łącznie ok. 40 sztuk. Całość nawiąże do pierwotnych założeń zieleni projektowanej tu w latach 50. XX wieku" - zaznaczyli drogowcy.

