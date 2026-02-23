Gigantyczna akcja CBŚP w Warszawie. Rozbito gang handlujący toną narkotyków

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Prokuraturą Okręgową Warszawa-Praga, przeprowadzili spektakularne uderzenie w stołeczny świat narkotykowy. Celem operacji była zorganizowana grupa przestępcza, która od listopada 2024 roku miała wprowadzić na rynek co najmniej tonę nielegalnych substancji. Dilerzy działali w specyficzny sposób, wykorzystując architekturę starych warszawskich kamienic do przekazywania narkotyków w bramach. W zakrojonych na szeroką skalę działaniach brali udział również policjanci z komend rejonowych na Woli i Bemowie.

Zatrzymania pseudokibiców i "chemika". Ponad 300 policjantów w akcji

Realizacja sprawy wymagała zaangażowania ogromnych sił, a w operacji uczestniczyło łącznie ponad 300 funkcjonariuszy z całej Polski. Do zatrzymań wykorzystano elitarne jednostki, w tym Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz policyjnych antyterrorystów z kilku województw. W efekcie skoordynowanych działań zatrzymano 23 osoby, wśród których zidentyfikowano członków środowiska pseudokibiców jednego z warszawskich klubów. Kluczową postacią w grupie był także "chemik", specjalista od produkcji cracku z kokainy, a przy okazji policja schwytała sześć innych osób poszukiwanych listami gończymi.

Areszty i zarzuty dla członków gangu. Policja zabezpieczyła gotówkę

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanym poważnych zarzutów, w tym kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani odpowiedzą również za produkcję i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków, za co grozi surowa kara. Na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania, wobec 16 osób. Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania członków gangu policjanci zabezpieczyli także 80 tysięcy złotych w gotówce, która najprawdopodobniej pochodziła z przestępczej działalności.

Walka z narkotykami w Warszawie trwa. Śledztwo jest rozwojowe

Rozbicie grupy to kolejny sukces policji w walce z przestępczością narkotykową, która stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Służby podkreślają, że substancje takie jak kokaina i crack są niezwykle uzależniające i destrukcyjne, a ich dystrybucja często napędza działalność agresywnych środowisk, w tym pseudokibiców. Śledczy zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie jest zamknięta. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób powiązanych z narkotykowym procederem w stolicy.

Źródło: Policja.pl

