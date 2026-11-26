90 lat warszawskiej Alei Niepodległości

W listopadzie swoje umowne 90. urodziny świętuje Aleja Niepodległości, czyli jedna z kluczowych arterii warszawskiego Mokotowa. 24 listopada 1936 ukończono budowę pierwszego fragmentu tej drogi - biegł on w poprzek dzisiejszego Pola Mokotowskiego, w miejscu stopniowo likwidowanego wówczas lotniska.

Tego dnia oddano do użytku zaledwie 1,1-kilometrowy odcinek nowej trasy łączący ulicę Batorego z 6 Sierpnia (Nowowiejską). To właśnie on dał zaczątek Alei, która stała się rdzeniem szerszej warszawskiej drogi łączącej poprzez ścisłe centrum północ miasta z południem.

W dwudziestoleciu międzywojennym Aleja Niepodległości miała odegrać również inną rolę - planowano, że stanie się sercem dla nowej warszawskiej dzielnicy im. Józefa Piłsudskiego (działo się to w zaledwie rok po śmierci marszałka). Wizje te pokrzyżował jednak wybuchł wojny, w wyniku czego okoliczny teren przekształcił się w park, który znamy dziś jako Pole Mokotowskie.

Losy Alei Niepodległości - od lotniska do metra

Współcześnie około 5-kilometrowa Aleja Niepodległości w Warszawie należy do kluczowych arterii Mokotowa, stanowiąc jednocześnie element trasy północ-południe biegnącej przez cały przekrój miasta.

Gdy powstawał jej pierwszy odcinek istniało jeszcze tzw. lotnisko mokotowskie (choć ruch pasażerski odbywał się już na otwartym w 1934 roku porcie lotniczym na Okęciu), którego teren dziś w niczym nie przypomina już tamtego czasu - obszar porasta Pole Mokotowskie, a nieliczne duże kompleksy jak Biblioteka Narodowa czy siedziba Głównego Urzędu Statystycznego nasuwać mogą skojarzenia o ambitnych, acz brutalnie przerwanych przez II wojnę światową planach wzniesienia na tym terenie dzielnicy ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego.

Inne ważne obiekty w ciągu Alei Niepodległości to z pewnością Szkoła Główna Handlowa, czy siedziba Polskiego Radia. Bliżej centrum przy tej ulicy natrafimy również na Ministerstwo Obrony Narodowej.

Aleja Niepodległości odegrała kluczową rolę w budowie 1 linii warszawskiego metra. To właśnie pod tą arterią wytyczono podziemny szlak kolejki na trasie M1. Stąd można powiedzieć, że codziennie tysiące osób przejeżdża tą ulicą tyle, że... pod ziemią.

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