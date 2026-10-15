"Pałac satanistów" w Pruszkowie przestanie straszyć? Zabytek doczekał się zmian

Pożar zabytkowej dzwonnicy w Warszawie. Jedna osoba zatrzymana!

Tajemnice „pałacu satanistów” w Pruszkowie

Zabytkowy budynek przy ul. Broniewskiego 3 od lat intryguje mieszkańców i miłośników urbexu. W okolicy znany jest jako „pałac satanistów” lub nawiedzony dom. Jego niszczejące mury stały się tłem dla lokalnych opowieści o czarnych mszach, płonących świecach i pentagramach na ścianach. Mroczną legendę podsycał wygląd opuszczonego obiektu. Za tajemniczą reputacją kryje się jednak znacznie bardziej przyziemna historia.

Historia pruszkowskiej Kolejówki. Od szpitala do internatu

Gmach wzniesiono na przełomie wieków, około 1900 roku, z polecenia Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. W pierwszych latach swojej działalności budynek służył jako zaplecze medyczne dla robotników zatrudnionych w pobliskich Warsztatach Kolejowych. Zmiana przeznaczenia nastąpiła tuż po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, kiedy to w murach dawnej lecznicy utworzono szkołę podstawową z internatem, potocznie nazywaną Kolejówką. Z czasem placówce nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie, a w późniejszym okresie historyczny obiekt wykorzystywano również w celach turystycznych i hotelowych.

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Pałac satanistów w ruinie. Interwencja konserwatora zabytków

Minione dekady przyniosły zabytkowej architekturze wyłącznie postępującą degradację. Nieużywany gmach dosłownie rozpadał się w oczach, a z jego konstrukcji regularnie znikały cenne miedziane elementy wykończeniowe oraz oryginalne dachówki. Zły stan techniczny przykuł ostatecznie uwagę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który po dokładnych oględzinach wydał stanowczą decyzję. Właściciel nieruchomości otrzymał bezwzględny nakaz przeprowadzenia prac, które miały uchronić pozostałości przed całkowitym zawaleniem.

Nowe zwieńczenie wieży na Broniewskiego. Znamy plany remontowe

Jak przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, na charakterystycznej wieżyczce pałacu zamontowano już nowe zwieńczenie. Ma za zadanie skutecznie zabezpieczyć zalewane dotąd wnętrza przed wpływem deszczu i opadów śniegu. Instalacja zadaszenia stanowi preludium do szerszej akcji ratunkowej dla tego obiektu. W najbliższym czasie na terenie pruszkowskiej posesji zaplanowano gruntowną renowację całego poszycia dachowego, a także kompleksową wymianę zniszczonych drzwi i okien.